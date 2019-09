Frankfurter Flughafen

Technischer Defekt: Reisende warten auf 30.000 Koffer

30.09.2019, 11:42 Uhr | dpa

Fluggäste warten auf Koffer: Am Frankfurter Flughafen mussten am Wochenende Tausende Menschen ohne ihr Gepäck abfliegen. (Quelle: Christian Charisius/Archiv/dpa)

Am Frankfurter Flughafen mussten am Wochenende Tausende Reisende ohne ihr Gepäck abfliegen. Grund dafür war ein technischer Defekt – ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien.

Sie wollten eigentlich in Ruhe in den Urlaub – doch die Gepäckanlage des Frankfurter Flughafens machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: Tausende Reisende mussten am Wochenende in Frankfurt ohne ihr Gepäck abfliegen.

Grund dafür war der Ausfall der rund 80 Kilometer langen Gepäckförderanlage. Wegen eines technischen Defekts ging für knapp acht Stunden gar nichts mehr, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Montag sagte.



Mehr als 30.000 Koffer waren demnach am Samstag gestrandet – ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien in Hessen. Betroffen war laut Fraport vor allem der Abflugbereich.

"Maschine in der Regel zuverlässig"

Am Montagabend solle der Großteil der Koffer zurück bei den Besitzern sein, hieß es. "Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Gepäckstücke nachzusenden." Mitarbeiter des Flughafens hätten zusätzliche Nachtschichten eingelegt, um den Kofferstau zu bewältigen. Wie genau es zu dem Ausfall kommen konnte, werde nun ermittelt, sagte der Sprecher weiter.







Die Anlage bewältigt an Spitzentagen etwa 120.000 Gepäckstücke. "In der Regel ist die Maschine sehr zuverlässig", heißt es vom Flughafenbetreiber. Die Anlage ist seit 1972 in Betrieb und seitdem gemeinsam mit dem Flughafen kontinuierlich gewachsen.