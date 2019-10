Aus Zirkus ausgebüxt

"Geisterzebra" auf der Autobahn unterwegs

02.10.2019, 12:05 Uhr | dpa

Das Zebra war mit einem Artgenossen in der Nacht aus dem Zirkus in Tessin ausgebüxt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa. (Quelle: dpa)

Tessin (dpa) - Ein Zirkus-Zebra hat auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern einen Unfall verursacht. "Das Tier war als "Geisterzebra" auf der falschen Autobahnseite der A20 bei Tessin nahe Rostock unterwegs", sagte ein Polizeisprecher.

Um einen Zusammenstoß mit dem Tier am Morgen zu vermeiden, bremste ein Autofahrer, ein anderer Wagen fuhr auf. Das Zebra flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sperrte sicherheitshalber beide Autobahnrichtungen für eine halbe Stunde. Danach hatte das Zebra die A20 wieder verlassen. Es entwischte in ein größeres Wald- und Feldgebiet bei Tessin gesucht. Polizei und Zirkusmitarbeitern suchten es.

Das Zebra war mit einem Artgenossen in der Nacht aus dem Zirkus in Tessin ausgebüxt. Eine Anwohnerin hatte sich über die Zebras gewundert und die Polizei alarmiert. Eines der beiden Tiere konnte problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht werden. Der zweite Ausreißer lasse sich aber bisher weder mit Futter noch mit anderen Methoden einfangen, sagte Polizeisprecher am Morgen.