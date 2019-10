Drama auf dem Mittelmeer

Deutscher Junge stirbt auf Kreuzfahrtschiff

24.10.2019

Schock auf hoher See: Ein 12-jähriger Junge aus Deutschland ist während der Reise auf einem Kreuzfahrtschiff vor Italien gestorben. Nur Stunden später gab es einen weiteren tragischen Todesfall auf einem anderen Schiff.

Notfall an Bord der MSC Divina. Das Kreuzfahrtschiff ist gerade auf der Überfahrt von Palermo (Sizilien) nach Cagliari (Sardinien), als die Eltern eines 12-Jährigen aus Deutschland den Notruf an Bord verständigen. Der Junge fühlt sich schlecht, klagt offenbar über Atemprobleme.

Das Schiff mit den 4.000 Passagieren ist zu dem Zeitpunkt des Unglücks mitten auf hoher See. Die Ärzte an Bord versuchten verzweifelt den 12-Jährigen zu stabilisieren, doch ohne Erfolg. Die Atmung setzt plötzlich aus, das Kind stirbt offenbar an Herzversagen.



"Die Mitarbeiter unseres Medizinischen Zentrums reagierten schnell, der Gesundheitszustand verschlechterte sich unerwartet", bestätigte die Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises auf Anfrage von t-online.de den Vorfall. "Trotz mehrerer Versuche, das Kind wiederzubeleben, ist es leider verstorben." Die Schweizer Zeitung "Blick" hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

"Wir sind zutiefst betroffen"

Erst drei Stunden später legte das Schiff im Hafen von Cagliari an. Der Leichnam des Jungen wurde in das Universitätskrankenhaus von Monserrato gebracht. Die Todesursache gibt weiterhin Rätsel auf, eine Autopsie wird noch durchgeführt. Seine Familie wurde deshalb aus Sicherheitsgründen unter Quarantäne gesetzt.

"Wie in solchen Fällen erforderlich, arbeiten wir mit den zuständigen Behörden zusammen, um gegebenenfalls erforderliche Untersuchungen zu erleichtern", sagte ein Sprecher von MSC Cruises t-online.de. "Wir sind zutiefst betroffen von diesem Vorfall und sprechen der Familie und den Betroffenen unser tiefstes Beileid aus."

Besonders nachdenklich macht die Vorgeschichte des Unglücks: Bereits am Anfang der Kreuzfahrtreise ging es dem Jungen nicht gut. Laut Angaben von "Blick" wurde er in Rom untersucht, die Ärzte stellten aber offenbar keine Auffälligkeiten fest.







Zu einem weiteren tragischen Vorfall kam es nur wenige Stunden später auf dem Kreuzfahrtschiff Costa Neoriviera von der gleichen Kreuzfahrtgesellschaft. Auch das Schiff legte in Cagliari an, auch hier wurde ein Sarg von Bord getragen. Hier starb eine französische Touristin. Die Frau war in der Nacht an der Seite ihres Mannes an einem Herzinfarkt gestorben. Sie wurde 50 Jahre alt.