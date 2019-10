Tragisches Unglück in Hessen

13-Jähriger fällt vom Rad – und stirbt

28.10.2019, 10:51 Uhr | dpa

In einem Bike-Park im hessischen Oberzent im Odenwaldkreis hat sich ein tragisches Unglück ereignet: Ein Teenager verunglückte mit seinem Fahrrad und starb. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

Ein 13-Jähriger ist am Sonntag in einem Biker-Park in Oberzent, im Odenwaldkreis in Hessen, mit seinem Fahrrad, unter noch ungeklärten Umständen, tödlich verunglückt.



Der Jugendliche sei in einem Parcours von seinem Fahrrad gefallen, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei habe er sich tödlich verletzt.









In dem Zusammenhang suchte die Polizei zwei Ersthelfer, die Aufschlüsse zum Unfallhergang machen könnten. Warum der 13-Jährige gefallen war, war zunächst unklar.