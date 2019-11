Spezialkommando im Einsatz

Flugzeuginsassen in Amsterdam in Sicherheit

06.11.2019, 20:56 Uhr | dpa

Haupteingang des Flughafen Schiphol in Amsterdam. Foto: Evert Elzinga/epa/dpa/Archiv. (Quelle: dpa)

Amsterdam (dpa) - Nach einem Zwischenfall in einem Flugzeug am Amsterdamer Flughafen Schiphol sind Passagiere und Besatzung nach Angaben der Polizei in Sicherheit.

Zuvor hatte die niederländische Grenzpolizei von einer "verdächtigen Situation" in einem Flugzeug berichtet. Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS wurde ein Teilbereich des Flughafens geräumt. Autos mit abgedunkelten Scheiben seien zum Gate D5 gefahren.

Laut "Algemeen Dagblad" sollte die betroffene Maschine gegen 19.00 Uhr nach Madrid fliegen. Es gehe um ein Flugzeug der spanischen Gesellschaft Air Europa.