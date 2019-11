Gewinn von über 100 Millionen Euro

Lottogewinner wollen mehr Kinderzimmer

26.11.2019, 16:22 Uhr | dpa

Ein Paar aus dem Großbritannien hat den Euromillions-Jackpot geknackt und rund 123 Millionen Euro gewonnen. Nun wollen sie jedem ihrer Kinder ein eigenes Zimmer ermöglichen.

Ein Paar in Großbritannien will mit seinem Lotto-Gewinn von rund 105 Millionen Pfund (rund 123 Mio Euro) ein neues Haus kaufen, damit jedes seiner drei Kinder ein eigenes Zimmer bekommt. Das sagten Steve (42) und Lenka (41) Thomson britischen Medienberichten zufolge am Dienstag vor Journalisten. Das Paar aus Selsey in der südlichen Grafschaft West Sussex hatte bei der Ziehung der Euromillions-Lotterie vor einer Woche den Jackpot geknackt.





Der Gewinn war bereits der sechste Euromillions-Jackpot, der in diesem Jahr nach Großbritannien ging. "Es wird ein gutes Weihnachten werden", sagte der Bauarbeiter Steve Thomson vor Journalisten.