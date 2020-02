Newsblog zum Coronavirus

Dringender Hilferuf: China braucht Gesichtsmasken aus dem Ausland

03.02.2020, 10:56 Uhr | dpa, AFP, rtr, ds, aj, nhr, mvl, mja

Eine Mitarbeiterin in einer Produktionshalle von Schutzanzügen in China: Laut chinesischer Experten wird der Höhepunkt der Epidemie nun doch erst in zehn bis vierzehn Tagen erwartet. (Quelle: Lin Shanchuan/dpa)

Das Coronavirus hat zu einer weltweiten Epidemie mit Zehntausenden Infizierten geführt. Nun sendet China einen dringenden Hilferuf ins Ausland: Schutzausrüstung werde benötigt. Alle Infos im Newsblog.

10.40 Uhr: Kreuzfahrtschiffe nehmen Passagiere nach China-Reisen nicht an Bord

Die internationalen Kreuzfahrt-Reedereien lassen künftig keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder mehr an Bord, die in den vergangenen 14 Tagen auf dem chinesischen Festland unterwegs waren. Das teilte der internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA in Hamburg mit. Zudem würden wegen des Coronavirus Reisen und Routen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO gegebenenfalls umdisponiert, verändert oder gestrichen. Das liege in der Verantwortung der jeweiligen Reederei.

Die Kreuzfahrtgesellschaften Costa Crociere und MSC hatten wegen des Ausbruchs des Coronavirus bereits alle Kreuzfahrten abgesagt, die von chinesischen Häfen starten. MSC strich drei Anfang Februar geplante Kreuzfahrten ihres Schiffes "Splendida" mit 6.880 Plätzen von chinesischen Häfen in Richtung Japan, teilte die Reederei mit.

10.30 Uhr: Grafik zeigt Ausbreitung des Coronavirus

10.31 Uhr: Dringender Hilferuf: China braucht Schutzkleidung aus dem Ausland



China hat das Ausland wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus um Hilfe gebeten. "Was China derzeit dringend braucht, sind medizinische Gesichtsmasken, Schutzanzüge und Schutzbrillen", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums, wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying: China sei zwar gut gegen die Ausbreitung des Virus gewappnet, es sei jedoch internationale Hilfe beim Nachschub von Schutzausrüstung nötig. (Quelle: Artyom Ivanov/imago images)



Chinas Fabriken könnten zwar 20 Millionen Masken pro Tag herstellen, aber die Coronavirus-Epidemie habe in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern einen Ansturm auf Schutzmasken ausgelöst. Auch in den Krankenhäusern herrsche Mangel, so die Sprecherin.

09.20 Uhr: Drohnen in China verfolgen Menschen: "Tragen sie einen Mundschutz!"

Im Kampf gegen die Lungenkrankheit verfolgt die chinesische Polizei offensichtlich auch mit Drohnen einzelne Menschen, die keinen Mundschutz tragen. Über Lautsprecher werden sie aufgefordert, eine Atemmaske anzulegen oder nach Hause zu gehen, wie auf Videos im chinesischen Internet zu sehen ist.

"Sie sollten nicht draußen rumlaufen, ohne eine Maske zu tragen", sagt eine männliche Stimme aus dem Lautsprecher der Drohne zu einer älteren Frau, wie auf einem Video zu sehen ist, das die Global Times" auf Twitter veröffentlichte. "Besser, sie gehen jetzt nach Hause - und Hände waschen nicht vergessen!" Alle seien doch aufgefordert worden, zuhause zu bleiben. "Jetzt beobachtet sie eine Drohne."

An einer Straßenkreuzung wurden ferner Passanten von der Drohne aus aufgefordert, einen Mundschutz zu tragen. "Der Typ mit dem pinken Schutz am Motorrad", schallte aus der Luft die Stimme einer Polizistin, die mit Sprechfunk über die Drohne spricht. "Ja, sie! Bitte tragen Sie eine Maske."

09.15 Uhr: Russland erwägt infizierte Ausländer aus dem Land zu werfen

Russland erwägt, mit dem Coronavirus infizierte Ausländer auszuweisen. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Ministerpräsident Michail Mischustin. Er schlage außerdem vor, das für den 12. bis 14. Februar geplante Russische Investment Forum in Sotschi am Schwarzen Meer zu verschieben. Am Freitag hatte Russland die ersten beiden Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

07.30 Uhr: Höhepunkt der Epidemie in China doch erst später als bisher erwartet

Chinesische Fachleute rechnen erst später als bisher erwartet mit dem Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie in der Volksrepublik. "Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie in zehn Tagen bis zwei Wochen erwartet wird", sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavirus, Zhong Nanshan, nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Montag. Dafür müssten aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden. "Wir dürfen in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen."

Damit korrigierte der Experte seine bisherige Vorhersage von vor einer Woche, als er den Höhepunkt noch für Ende dieser Woche vorhergesagt hatte. Warum er den Zeitpunkt jetzt doch weiter in die Zukunft verschieben musste, sagte Zhong Nanshan nicht. Obwohl die Ausbreitung des neuartigen Erregers zunimmt und das Virus bereits in jeder Provinz und Region Chinas nachgewiesen ist, rechnet er nach eigenen Worten nicht mit einem nationalen Ausbruch. "Es könnte eher nur ein partieller Ausbruch sein", sagte Zhong Nanshan.

05.05 Uhr: Neues Krankenhaus in Wuhan nach 8 Tagen fertiggestellt

Das erste von zwei neuen chinesischen Krankenhäusern zur Isolation von Coronavirus-Erkrankten in Wuhan ist nach nur acht Tagen Bau fertig. Die ersten Patienten werden am Montag erwartet, berichten staatliche Medien. Das Krankenhaus "Huoshenshan" ("Feuergott Berg") umfasst 1.000 Betten. Mehr als 7.500 Arbeiter sind an dem Schnellbauprojekt beteiligt. Das zweite Krankenhaus "Leishenshan" ("Donnergott Berg") mit 1.600 Betten soll am 05. Februar eröffnet werden. Die Pläne für die Bauprojekte stammen von einem ähnlichen Schnellbau in Peking aus dem Jahr 2003 zur Bekämpfung des SARS-Virus.

04.01 Uhr: Pakistan nimmt Flüge nach China wieder auf

Kurz nach dem Aussetzen des Luftverkehrs mit China am Freitag nimmt Pakistan die Verbindung bereits wieder auf. "Ein Southern Airlines-Flug mit 145 Passagieren an Bord wird am Montag um 9 Uhr am internationalen Flughafen von Islamabad landen", teilt Abdul Sattar Khokhar vom Luftfahrtsministerium der Nachrichtenagentur Reuters per SMS mit. Immer mehr Fluggesellschaften haben Flüge nach China wegen des Ausbruchs des Coronavirus und der schrumpfenden Nachfrage ausgesetzt.

03.47 Uhr: Australien fliegt 234 Menschen aus Wuhan aus

Die australische Regierung hat 243 Bürger und Personen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung aus Wuhan mit Hilfe eines gecharterten Qantas-Jets ausgeflogen. "Wir haben schutzbedürftigen und isolierten Australiern Priorität eingeräumt, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass 89 der Australier auf dem Flug unter 16 und fünf unter zwei sind", sagt Außenministerin Marise Payne in Canberra. Rund 600 Australier sind in der Region Hubai registriert. Das Flugzeug verfüge über medizinische Luftfilter, die 99 Prozent aller Partikel, einschließlich Viren, eliminieren, sagte Qantas-Chef Alan Joyce. Die 243 Menschen werden in einem umstrittenen Gefangenenlager auf einer abgelegenen Insel im Indischen Ozean vor der Nordwestküste Australiens unter Quarantäne gestellt. Das von Australien geführte Zentrum wurde in der Vergangenheit zur Inhaftierung von Asylbewerbern genutzt.

03.19 Uhr: Chinas Aktienmärkte sacken um neun Prozent ab

Sorgen um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus haben Chinas Aktienmärkte um rund neun Prozent absacken lassen. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den – wegen des massenhaften Ausbruchs der Lungenkrankheit verlängerten – Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Zum Handelsauftakt fiel der Shanghai Composite Index um 8,73 Prozent, während der Component Index im südchinesischen Shenzhen um 9,13 Prozent absackte.

Chinas Regierung versuchte das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern – unter anderem mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze. Die Zentralbank stellte den Geschäftsbanken am Montag 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) Liquidität zur Verfügung. Die Maßnahme soll die Funktionalität des chinesischen Geldmarktes und Bankensystems sicherstellen.

Das Geld fließt im Rahmen sogenannter Repo-Geschäfte. Dabei hinterlegen Banken Wertpapiere als Sicherheiten. Laut dem Finanzdienst Bloomberg ist die Geldspritze die größte seit 2004. Weltweit hat die Ausbreitung des Virus den Börsen in den vergangenen Tagen gehörig zugesetzt.

02.10 Uhr: WHO besorgt über "massive Infodemie"

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich besorgt gezeigt über die Informationsflut zum Coronavirus. Der Ausbruch des Erregers 2019-nCoV sei von einer "massiven Infodemie", einer Überschwemmung an Informationen begleitet worden, teilte sie am Sonntagabend in Genf. Einige Informationen seien korrekt, andere nicht.

Da die Flut an Informationen es vielen Menschen schwer mache, zwischen Mythen und Fakten zu unterscheiden, hat die WHO eine große Informationskampagne auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien gestartet. Darin beantwortet sie etwa Fragen wie: Kann das Essen von Knoblauch gegen das Coronavirus helfen. Antwort: Dafür gibt es keinen Beleg.

Auch der Rauch von Feuerwerk helfe nicht gegen den Erreger, schreibt die WHO. Die Annahmen von Briefen oder Päckchen aus China sei hingegen ungefährlich. Das Virus überlebe nicht lange auf solchen Objekten. Auf einer gesonderte Webseite rät die WHO unter anderem zum regelmäßigen Händewaschen, auch wenn die Hände "nicht sichtbar dreckig" seien. Erkrankte sollten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen und letzteres in einen geschlossen Abfalleimer werfen.

02.01 Uhr: Nach Video-Botschaft: Brasilien will Bürger aus Wuhan ausfliegen

Brasiliens Regierung will eigene Staatsbürger mithilfe der Luftwaffe aus der besonders stark vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan in China ausfliegen lassen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des brasilianischen Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums vom Sonntag hervor.

Verzweifelte Brasilianer, die in Wuhan festsitzen, hatten ein sechs Minuten langes Video auf YouTube veröffentlicht, in dem sie sich direkt an den Präsidenten Jair Bolsonaro und Außenminister Ernesto Araújo wenden. Sie verwiesen darauf, dass andere Länder bereits Schritte unternommen hätten, um ihre Bürger aus der Stadt zu retten. So waren zwei Brasilianerinnen, die auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzen, an Bord einer französischen Maschine gegangen.

Bolsonaro hatte zuvor rechtliche Hindernisse für eine solche Operation angeführt. Es fehle in Brasilien an Gesetzen, um Menschen in Quarantäne zu nehmen. In der Mitteilung hieß es nun, dass die Rückkehrer, sobald sie in Brasilien ankommen, entsprechend internationaler Verfahren behandelt werden sollten.

01.49 Uhr: Arbeit an Impfstoff geht voran

Der britische Arzneimittelhersteller GlaxoSmithKline arbeitet mit der weltweiten "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations" (CEPI) zusammen, um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Ausbruch des Coronavirus zu unterstützen. GSK stelle seine "adjuvante Plattformtechnologie" für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das 2019-nCoV-Virus zur Verfügung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von GSK und CEPI. Dies ermögliche die Produktion von mehr Impfstoffdosen und erhöhe daher die Verfügbarkeit für mehr Menschen. Derzeit gibt es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus, mehrere Länder und Organisationen arbeiten an der Entwicklung: Die französische Stiftung "Pasteur Institute" sagt, sie habe eine Task Force eingesetzt, um in 20 Monaten einen Impfstoff gegen das Virus zu herzustellen. Die deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet, dass ein Impfstoff innerhalb von "ein paar Monaten" entwickelt werde.

01.29 Uhr: Trump lobt US-Maßnahmen gegen Ausbruch – 11 Fälle in den USA bestätigt

US-Präsident Donald Trump bewertet die amerikanischen Maßnahmen gegen die Virusepidemie als erfolgreich. "Wir werden sehen was passiert, aber ja, wir haben es ausgeschaltet" (orig. "we did shut it down"), sagt er dem Sender Fox. Am Sonntagnachmittag (US-Ostküstenzeit, Abend MEZ) treten in den USA neue verschärfte Reisebeschränkungen in Kraft.

Die kalifornische Gesundheitsbehörde hat derweil den elften Fall einer Infektion mit dem Virus in den USA bestätigt. Bei einem Ehepaar im San Benito County in Kalifornien ist der Mann kürzlich nach Wuhan gereist und hat die Krankheit offenbar an seine Frau übertragen. Keiner der beiden Patienten sei im Krankenhaus, teilen die verantwortlichen Behörden mit.

Zudem seien eine erkrankte Frau und ihre Familie sei in ihrem Haus in Santa Clara unter Quarantäne. Sie sei nicht so krank, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müsse, teilen die verantwortlichen Behörden mit. Es gebe keinen Zusammenhang mit dem ersten Fall einer Ansteckung in Santa Clara. Auch die Frau ist kürzlich von einer Reise nach Wuhan zurückgekehrt. Die US-Gesundheitsbehörden stufen die Risiken für die Vereinigten Staaten weiterhin niedrig ein.

Sonntag, 2. Februar, 23.14 Uhr: 56 weitere Todesfälle in Provinz Hubei

China hat den bisher stärksten Anstieg von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und Todesfällen innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen gestorben, teilte die Gesundheitskommission am Montag in Peking mit. Damit sind nun offiziell 361 Todesfälle in China zu beklagen. Die Zahl der bestätigten Infektionen kletterte den Angaben zufolge um 2829 auf 17.205. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen.

22.35 Uhr: US-Fluglinien gehen von wochenlangen Unterbrechungen aus



Die US-Fluggesellschaften Delta und American Airlines gehen von wochenlangen Unterbrechungen ihrer Flugrouten zwischen den USA und China aus. Delta erwartet eine Wiederaufnahme nicht vor dem 30. April, American geht zunächst vom 27. März aus.

20.25 Uhr: Russische Eisenbahn stellt Verkehr nach China ein



Die russische Eisenbahn stellt ab Mitternacht den Passagierzug-Verkehr nach China wegen der Epidemie ein.

16.57 Uhr: Aus China nach Deutschland – mit Corona infizierte Passagiere sind "wohlauf"

Den beiden aus China zurückgekehrten und mit dem Coronavirus infizierten Passagieren geht es nach Angaben des hessischen Sozialministers Kai Klose (Grüne) "den Umständen entsprechend sehr gut". Beide seien deutsche Staatsangehörige. Der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Frankfurt, Jürgen Graf, ergänzte am Sonntag in Frankfurt, dass die beiden Patienten stationär aufgenommen worden seien und dort isoliert behandelt würden. Sie seien "medizinisch wohlauf".

16.33 Uhr: Forscher in Rom isolieren Coronavirus

Italienische Forscher haben nach Medienberichten das Coronavirus isoliert. "Das ist international eine wichtige Nachricht. Sie bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten gibt, es zu verstehen und zu studieren, um es eindämmen zu können", sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag. Die Ergebnisse der Wissenschaftler vom nationalen Institut für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani in Rom würden der internationalen Gemeinschaft für weitere Forschungen zur Verfügung gestellt.

An dem Spezialinstitut in Rom werden auch Untersuchungen im Fall eines Corona-Verdachts in Italien durchgeführt. Es gibt in dem Mittelmeerland zwei bestätigte Fälle von chinesischen Touristen, die mit dem Virus aus ihrem Heimatland infiziert sind. Die Forscher selbst erläuterten nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa, sie hätten das Virus weniger als 48 Stunden nach der Diagnose für die beiden Patienten isolieren können. Australische Forscher hatten bereits vor einigen Tagen im Labor das Coronavirus nachgezüchtet.

15.50: Thailand meldet erfolgreiche Coronavirus-Behandlung mit Medikamentencocktail

Die thailändischen Behörden haben eine erfolgreiche Behandlung des neuartigen Coronavirus mit einem Cocktail aus Grippe- und HIV-Medikamenten gemeldet. Der Zustand einer mit dem Virus infizierten Frau aus China habe sich nach der Gabe des Medikamentencocktails enorm verbessert, berichtete das Gesundheitsministerium in Bangkok am Sonntag. Binnen 48 Stunden nach dem Beginn der Behandlung sei das Virus bei der Patientin nicht mehr nachweisbar gewesen, sagte der Mediziner Kriengsak Attipornwanich.

Die Ärzte gaben der Frau eine Kombination aus dem Grippe-Medikament Oseltamivir und den zur Behandlung von HIV eingesetzten antiviralen Wirkstoffen Lopinavir und Ritonavir. Nun solle der Medikamentencocktail im Labor weiter getestet werden, erklärte das Ministerium.

In Thailand wurden bislang 19 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, dies ist nach Japan die zweithöchste Zahl von Fällen außerhalb Chinas. Acht der Patienten sind inzwischen geheilt, elf werden noch in Krankenhäusern behandelt.

15.10 Uhr: Philippinen melden erstes Todesopfer außerhalb Chinas

Erstmals ist außerhalb Chinas ein Mensch an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Auf den Philippinen erlag am Samstag ein 44 Jahre alter Chinese aus Wuhan der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit, wie das Gesundheitsministerium des Inselstaates am Sonntag mitteilte. Er und seine ebenfalls erkrankte Partnerin waren am 21. Januar auf die Philippinen gereist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich bei den beiden um die einzigen bestätigten Infektionen auf den Philippinen.

Bis zu dem nun publik gewordenen Patienten war nach WHO-Angaben keine der rund 150 Infektionen außerhalb Chinas tödlich verlaufen. Innerhalb der Volksrepublik haben die dortigen Behörden inzwischen mehr als 300 Todesfälle und rund 14.400 Erkrankungen bestätigt. Die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei gilt als Ursprungsort der Epidemie.

14.35 Uhr: Flugzeug aus Wuhan mit 250 Europäern landet in Frankreich

Ein Flugzeug aus Wuhan mit insgesamt 250 Europäern landet in Südfrankreich auf dem Militärstützpunkt Istres. An Bord sind Franzosen und Staatsangehörige anderer europäischer Länder. Nach Angaben von Außenminister Jean-Yves Le Drian stammen die Menschen aus insgesamt 30 Staaten. Wer kein Franzose sei, werde in sein Heimatland weiterreisen. Nach Regierungsangaben werden rund 65 Franzosen unter Quarantäne gestellt.

13.06 Uhr: Frankfurt: Verdachtsfall am Uniklinikum hat sich nicht bestätigt

Bei dem aus China zurückgekehrten Passagier, der am Frankfurter Universitätsklinikum auf das Coronavirus untersucht wurde, hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Das teilte das hessische Sozialministerium am Sonntag mit. Derweil war bei zwei anderen Passagieren, die vom Frankfurter Flughafen zur Quarantäne in die Kaserne nach Germersheim gebracht worden waren, das Virus nachgewiesen worden. Sie werden nun ebenfalls in die Frankfurter Uniklinik gefahren.

12.59 Uhr: China beschleunigt Bau von Krankenhäusern in Hubei

China treibt den Bau von Spezialkliniken für mit dem Coronavirus Infizierte in der besonders betroffenen Provinz Hubei voran. Das meldet das staatliche Fernsehen. Firmen in den Branchen, die nicht wesentlich seien, könnten flexibel entscheiden, wann sie den Betrieb nach den Ferien anlässlich des Neujahrsfestes wieder aufnehmen. Diejenigen, die dringend notwendige Güter herstellten, würden Unterstützung erhalten.

12.32 Uhr: Neues Virus könnte auch über Verdauungssystem verbreitet werden

Das neuartige Coronavirus hinter der Lungenkrankheit aus China könnte neben Tröpfeninfektion auch über das Verdauungssystem verbreitet werden. Chinesische Forscher haben das Virus auch in Stuhlproben und Rektalabstrichen gefunden, nachdem sie festgestellt hatten, dass einige Patienten allein Durchfall statt üblicherweise Fieber bekommen haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete. An der Forschung waren das Renmin Hospital der Universität Wuhan und das Virus-Institut der chinesischen Akademie der Wissenschaften in der schwer betroffenen Provinzhauptstadt von Hubei beteiligt.

10.46 Uhr: Zwei Evakuierte aus China sind mit dem Coronavirus infiziert

Einen Tag nach ihrer Rückkehr aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Deutschland sind zwei Menschen positiv auf den Coronavirus getestet worden. Die beiden Patienten sollten nun von der Südpfalz-Kaserne in Germersheim, wo sie mit mehr als 110 weiteren Rückkehrern unter Quarantäne stehen, in einem Infektionsschutz-Fahrzeug in die Uniklinik Frankfurt gebracht werden, teilte der Landkreis Germersheim am Sonntag mit. Für die ehrenamtlichen Helfer und die Bevölkerung bestehe "kein Grund zur Sorge".

09.22 Uhr: Chinas Zentralbank stützt Wirtschaft mit Milliardensumme

Die chinesische Zentralbank will die Wirtschaft des Landes mit Milliardensummen vor den Folgen des sich rasant ausbreitenden neuartigen Coronavirus schützen. Die Zentralbank erklärte am Sonntag, sie werde zur Öffnung der Finanzmärkte nach den verlängerten Neujahrsferien am Montag 1,2 Billionen Yuan (156 Milliarden Euro) bereitstellen. Ziel sei es, das Bankensystem mit ausreichend Geld zu versorgen und den Devisenmarkt stabil zu halten.

06.53 Uhr: Erstmals Bewegungsfreiheit in Stadt außerhalb von Hubei massiv eingeschränkt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China ist erstmals in einer Stadt außerhalb der Provinz Hubei die Bewegungsfreiheit der Bewohner massiv eingeschränkt worden. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste Chinas dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das zum Leben Notwendige einzukaufen, teilten die örtlichen Behörden am Sonntag mit. 46 Autobahn-Mautstellen der Stadt wurden derweil geschlossen.

06.47 Uhr: Staatsmedien: Inzwischen mehr als 300 Tote in China

304 Menschen sind laut einem Bericht des chinesischen Staatsfernsehens bis Ende Samstag durch das Coronavirus in der Volksrepublik inzwischen ums Leben gekommen. Die Zahl der in China bestätigten Krankheitsfälle ist demnach auf 14.380 gestiegen.

06.33 Uhr: Philippinen melden erstes Todesopfer außerhalb Chinas

Erstmals ist außerhalb Chinas ein Mensch an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Auf den Philippinen erlag am Samstag ein 44 Jahre alter Chinese aus Wuhan der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit, wie das Gesundheitsministerium des Inselstaates am Sonntag mitteilte. Er und seine ebenfalls erkrankte Partnerin waren am 21. Januar auf die Philippinen gereist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich bei den beiden um die einzigen bestätigten Infektionen auf den Philippinen.

Bis zu dem nun publik gewordenen Patienten war nach WHO-Angaben keine der rund 150 Infektionen außerhalb Chinas tödlich verlaufen. Innerhalb der Volksrepublik haben die dortigen Behörden inzwischen mehr als 300 Todesfälle und rund 14 400 Erkrankungen bestätigt. Die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei gilt als Ursprungsort der Epidemie.

Samstag, 01.02.2020, 20.25 Uhr: EU sendet zwölf Tonnen Schutzkleidung nach China

Im Kampf gegen das Coronavirus liefert die Europäische Union zwölf Tonnen Schutzkleidung an China. Wie die EU-Kommission am Samstagabend mitteilte, hatte die Volksrepublik um die Hilfsmittel gebeten. Das EU-Notfall-Koordinierungszentrum habe Kontakt mit den EU-Staaten aufgenommen. Diese hätten die zwölf Tonnen Schutzkleidung zusammengetragen, die bereits unterwegs nach China seien.

20.19 Uhr: Ein Passagier des Evakuierungsflugzeugs zur Abklärung in Klinik

Einer der mit einem Bundeswehrflugzeug zurückgekommenen Passagiere aus China wird in der Frankfurter Uniklinik auf das Coronavirus untersucht. Elf Passagiere seien direkt vom Flieger in die Uniklinik gebracht worden, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Bei einem von ihnen solle abgeklärt werden, ob er mit dem Coronavirus infiziert sei, bei den anderen lägen andere medizinische Gründe vor, erläuterte Klose rund drei Stunden nach der Landung des Fliegers auf dem Frankfurter Flughafen. Die Nationalität und das Geschlecht des sogenannten Abklärungsfalls wurden zunächst nicht bekannt.

19.31 Uhr: Bayern meldet achten Virus-Fall

Bayern gibt eine achte bestätigte Erkrankung mit dem Coronavirus bekannt. Es handelt sich laut bayerischem Gesundheitsministerium um einen 33-jährigen Mann, der in München wohne. Auch er sei ein Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, bei dem sechs der bisherigen Fälle auftreten waren. Dabei handelt es sich um den Autozulieferer Webasto mit Sitz in Stockdorf.

19.26 Uhr: Hongkonger Krankenhaus-Mitarbeiter fordern Grenzschließung zu China

Tausende Krankenhaus-Mitarbeiter haben in Hongkong mit einem Streik gedroht, sollte angesichts der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Grenze zu Festland-China nicht geschlossen werden. Bei einer Versammlung der neugegründeten Gewerkschaft für medizinisches Personal (HAEA) stimmten am Samstag mehr als 3.000 Angestellte der staatlichen Krankenhäuser für einen Streik, sollten die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone der Forderung nicht nachkommen.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft, Winnie Yu, warnte, dass ohne Beschränkungen die Ressourcen für eine Bekämpfung des Virus nicht ausreichen könnten. Bislang habe die Regierung Hongkongs die Forderungen der Ärzte und Pfleger ignoriert. Insgesamt stünden 9.000 HAEA-Mitglieder hinter der Streikdrohung.

Gewerkschaftsvertreter wollen am Sonntag mit Vertretern der Krankenhausbehörde zu Gesprächen zusammenkommen. Sollte dabei keine Einigung gelingen, will die HAEA rund 30 Prozent ihrer Mitglieder in den Krankenhäusern ab Montag in den Streik schicken. Die übrigen Mitglieder sollen dann später für vier Tage in den Ausstand treten. Die Krankenhausbehörde kündigte bereits einen Notfallplan an.

Bis Samstag wurden in Hongkong 14 bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet. 112 weitere Patienten befanden sich in isolierter Behandlung. Hongkongs pekingtreue Regierung weigert sich bislang trotz wachsenden Drucks aus der Bevölkerung, die Grenzen zu China zu schließen. Bislang wurden nur einige weniger stark genutzte Übergange geschlossen.

19.13 Uhr: Einige Passagiere saßen im Flieger separat

Einige Passagiere waren in der Luftwaffen-Maschine aus Wuhan aus Sicherheitsgründen von den anderen getrennt worden. "Die Passagiere wurden vor dem Start in China untersucht und waren beim Start des Fluges symptomfrei", sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz, nach der Landung. "Aus Gründen der Vorsicht wurde während des Fluges jeder Passagier mit dem kleinsten Husten wie geplant separat gesetzt." Ein Infektion kann bis zu 14 Tage symptomlos bleiben.

Am Frankfurter Flughafen stiegen zunächst medizinische Fachkräfte mit Schutzmasken und Schutzkleidung in das Flugzeug, um die Passagiere zu begutachten und zu befragen. Eine nähere Untersuchung sollte im sogenannten Medical Assessment Center geschehen, eine umgewidmete Sporthalle. Danach sollte entschieden werden, ob einige Passagiere in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht werden, hieß es vom Frankfurter Gesundheitsamt. Die gesunden Rückkehrer sollen zu einem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen.

16.43 Uhr: Maschine mit ausgeflogenen Deutschen landet in Frankfurt

Ein Flugzeug der Bundeswehr, das Deutsche und andere Staatsbürger aus dem vom Coronavirus betroffenen chinesischen Wuhan ausgeflogen hat, ist am Samstagnachmittag in Frankfurt gelandet. Der Flieger kam wegen einer Umleitung über Helsinki verzögert an. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind 128 Passagiere an Bord, darunter 102 deutsche Staatsbürger.

15.45 Uhr: China will wegen Epidemie Hochzeiten verschieben – Trauerfeiern sollen kleiner ausfallen

China hat Paare aufgefordert, ihre Hochzeiten zu verschieben. Trauerfeiern für verstorbene Angehörige sollen die Familien möglichst klein halten. Die Regierung empfahl konkret in einer Erklärung, die für Sonntag geplanten Trauungen abzusagen und die Information an weitere Paare weiterzugeben.

Der 2. Februar ist in diesem Jahr als Hochzeitstag besonders beliebt, da das Datum mit der Zahlenfolge "02022020" rückwärts wie vorwärts gelesen werden kann. Peking, Shanghai und weitere chinesische Städte hatten ursprünglich angekündigt, an diesem Tag Trauungen abzuhalten, obwohl die Standesämter an Sonntagen normalerweise geschlossen sind. Die Regierung teilte nun mit, sie werde zudem jegliche Hochzeitsberatungen vorläufig einstellen.

In der Erklärung hieß es weiter, Trauerfeiern sollten "einfach und schnell durchgeführt werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden". Zudem sollten die Leichen der Coronavirus-Opfer so schnell wie möglich eingeäschert werden. Das Personal solle Schutzkleidung tragen und bei den Trauergästen Temperaturkontrollen vornehmen, um eine Ansteckung zu vermeiden.

In der am stärksten von der Epidemie betroffenen Provinz Hubei kündigten die Behörden am Samstag an, alle Anmeldungen für Hochzeiten ab Montag bis auf weiteres ganz auszusetzen.

Die Zahl der Infizierten und Todesopfer durch den Erreger 2019-nCoV stieg zuletzt immer schneller. In China sind nach offiziellen Angaben inzwischen knapp 12.000 Menschen infiziert, 259 Menschen starben. Hinzu kommen mehr als hundert Infektionsfälle in rund 25 Ländern.

15.28 Uhr: Verdacht auf Corona-Infektionen in Thüringen

In Thüringen gibt es neue Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Zwei Studienbewerber aus China sind nach Angaben des Gesundheitsamtes im Landkreis Nordhausen betroffen. Sie seien ins Südharz-Klinikum eingewiesen, unter Quarantäne gestellt und auf das Coronavirus getestet worden. Die Proben würden nun ins Labor der Berliner Charité gebracht. Bis ein sicheres Ergebnis vorliege, könne es einige Tage dauern, hieß es.

In Thüringen hatte es in den vergangenen Tagen bereits bei drei Menschen in Erfurt und Apolda einen Verdacht auf das neuartige Virus gegeben. Der hatte sich allerdings nicht bestätigt, sodass die Behörden am Freitag Entwarnung gaben.

13.01 Uhr: Spahn: Keiner der Deutschen an Bord der Bundeswehrmaschine zeigt Symptome

Keiner der Deutschen an Bord der Bundeswehrmaschine, die Bundesbürger aus China nach Deutschland brintgt, zeigt nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. "Es kommen erstmal gesunde symptomfreie Mitbürger zu uns nach Deutschland zurück", sagt er in Bonn.

Weil die Inkubationszeit zwei Wochen betrage und um eine Infektion ausschließen zu können, sei eine zentrale Unterbringung für zwei Wochen notwendig. In Deutschland gebe es derzeit sieben bestätigte Infektionsfälle, fügt Spahn hinzu. Alle Patienten seien in Behandlung und "in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand".

11.04 Uhr: Russland lässt deutschen Rettungsflieger nicht landen

Eine Maschine der Bundeswehr bringt derzeit mehr als 100 Deutsche aus der chinesischen Provinz Wuhan nach Frankfurt am Main. Wuhan ist besonders stark vom Coronovirus betroffen. Eine vorgesehene Landung in Moskau kann dabei nicht stattfinden, wie "Bild" berichtet. Russland habe dem Flugzeug die Landung verweigert.

"Bild" zitiert Oberst Daniel Draken, den Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums: "Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert." Stattdessen sei nun Helsinki als Ort einer Zwischenlandung eingeplant.

10:00 Uhr: Großer Fortschritt bei Notfallkrankenhäusern in Wuhan

Nach dem Ausbruch der Pandemie wurde die Millionen-Stadt Wuhan komplett unter Quarantäne gestellt. Um die Erkrankten behandeln zu können und eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden auf einer Großbaustelle zwei Notfallkrankenhäuser errichtet. In den Kliniken wird Platz für rund 1.500 Betten sein, die Stärke des medizinischen Personals kann bis zu rund 2.000 betragen. Innerhalb von sechs Tagen wurden bereits mehr als die Hälfte der notwendigen Bauarbeiten erledigt, wie Zeitrafferaufnahmen im Video zeigen.

08:42 Uhr: Apple schließt vorübergehend Filialen in China

Apple schließt wegen des Coronavirus vorübergehend seine Geschäfte in China. Wie der Konzern am Samstag mitteilte, sollen die Filialen aus Präventionsgründen und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit bis einschließlich 9. Februar geschlossen bleiben.

Das Virus breitet sich unterdessen weiter aus. Die Zahl der Infizierten in China stieg bis Samstag auf 11.791. Mit 46 neuen Todesfällen sind 259 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete.

08.08 Uhr: Erstmals Coronavirus in Spanien: Deutscher auf La Gomera isoliert

Die spanischen Gesundheitsbehörden haben erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Betroffen sei ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera, der mit einem der in Deutschland infizierten Patienten in Kontakt gewesen sein soll, teilte die Regierung auf Twitter mit. Er liegt den Angaben nach isoliert in einem Krankenhaus der Insel. Einzelheiten zu Alter oder Herkunftsort des Patienten wurden zunächst nicht bekannt.

Insgesamt waren fünf Deutsche auf La Gomera auf das Virus getestet worden, die in Kontakt mit einem Mann gekommen sein sollen, bei dem in Deutschland das Virus nachgewiesen worden war.

08.02 Uhr: Australien verhängt wegen Coronavirus Einreiseverbot für China-Reisende

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs hat die Regierung in Australien ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt. Von dem Verbot ausgenommen seien australische Staatsbürger und Menschen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung sowie deren Angehörige, erklärte Premierminister Scott Morrison am Samstag. Das Außenministerium in Canberra verschärfte seine Reisehinweise für China und empfiehlt Australiern nun, auf Reisen in die Volksrepublik zu verzichten.

Das Einreiseverbot werde von den Grenzbehörden ab sofort umgesetzt, kündigte Morrison an. Australier und Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in Australien sowie deren Angehörige müssten sich bei ihrer Rückkehr ins Land in eine zweiwöchige "Selbst-Quarantäne" begeben, erklärte der Regierungschef weiter.

Morrisons Erklärung erfolgte einen Tag, nachdem bereits die US-Regierung ein Einreiseverbot für China-Reisende verhängt hatte. Auch das US-Verbot gilt nicht für Staatsbürger, Ausländer mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung in den USA sowie deren enge Familienmitglieder. Das US-Außenministerium gab zudem eine Reisewarnung für China aus, worauf die Regierung in Peking mit scharfer Kritik reagierte.

07.44 Uhr: Australische Qantas fliegt China bis Ende März nicht mehr direkt an

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigt an, ihre beiden China-Direktverbindungen zwischen Sydney und Peking sowie zwischen Sydney und Shanghai vom 9. Februar bis 29. März einzustellen.

07.36 Uhr: Großbritannien zieht Mitarbeiter aus chinesischer Botschaft ab

Großbritannien zieht wegen des Coronavirus einige Mitarbeiter seiner Botschaft und seiner Konsulate in China ab. Allerdings sei weiterhin Personal vor Ort, um den Dienst aufrecht zu erhalten, teilte die britische Regierung in einer Erklärung mit.

07.24 Uhr: Zahl der Virus-Fälle in China steigt über 11.000, die der Toten auf 258 Tote

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in China ist auf mehr als 11.000 gestiegen. Mit 45 neuen Todesfällen sind mindestens 259 an der Lungenkrankheit gestorben. Das ergibt sich aus neuen Zahlen, die die Gesundheitskommission der Provinz Hubei in Zentralchina am Samstag vorlegte. Danach kamen allein in der schwer betroffenen Krisenprovinz 1.347 neue Virusfälle hinzu, so dass dort 7.153 Patienten gezählt wurden. Die Gesamtzahl für China dürfte am Samstag noch steigen, wenn auch die anderen Provinzen ihre Statistiken vorlegen.

07.11 Uhr: Luftwaffenmaschine mit Deutschen aus China auf dem Weg

Aus China ist eine Maschine der Luftwaffe gestartet, die wegen des Coronavirus mehr als hundert Deutsche zurück in die Heimat bringen soll. Das Flugzeug sei am frühen Samstagmorgen los geflogen, teilte das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes via Twitter mit. Die Bundeswehrmaschine soll am Morgen in Frankfurt am Main eintreffen.

Nach einer Untersuchung am Flughafen werden die Passagiere für eine zweiwöchige Quarantäne in einer Kaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist von den aus China ausgeflogenen deutschen Staatsbürgern keiner mit dem Coronavirus infiziert. In Deutschland gibt es aktuell sieben Menschen, bei denen der Erreger nachgewiesen wurde.

Freitag, 31.01.2020, 22.19 Uhr: USA verhängen Einreiseverbot für China-Reisende

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat aufgrund des Coronavirus eine "gesundheitliche Notlage" in den Vereinigten Staaten ausgerufen. Ausländer, die potenziell ein Ansteckungsrisiko darstellen könnten, würden ab Sonntag (23 Uhr MEZ) vorübergehend nicht mehr ins Land gelassen, teilte US-Gesundheitsminister Alex Azar bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Das habe US-Präsident Trump per Präsidialproklamation festgelegt.

Zudem müssten sich US-Staatsbürger, die in den 14 Tagen zuvor in der stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei waren, für bis zu 14 Tage in Quarantäne begeben. US-Staatsbürger, die in den 14 Tagen vor der Rückkehr in die USA in anderen Teilen Chinas waren, würden aufgefordert, sich selbst für 14 Tage zu isolieren.

Das Risiko einer Ansteckung in den USA sei nach wie vor gering, sagte der Chef der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield. Bislang gibt es sechs bestätigte Fälle des Coronavirus in den USA, 191 Menschen werden untersucht.

20:15 Uhr: Ein weiterer Mensch in Bayern infiziert

In Bayern ist ein weiterer Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der Betroffenen im Freistaat auf sieben. Bei dem neuen Infizierten handele es sich um einen Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend in München mit.

Auch er arbeite beim Autozulieferer Webasto aus dem oberbayerischen Gauting-Stockdorf, wie die fünf ersten bekanntgewordenen Fälle. Zudem war ein Kind eines der Erkrankten ebenfalls positiv auf die neuartige Lungenkrankheit getestet worden. Von 128 jüngst (Stand 20.30 Uhr) vorliegenden Testergebnissen von Mitarbeitern der Firma waren 127 negativ und einer positiv.

19:30 Uhr: 122 Tests auf Corona-Virus bei Webasto negativ

Nach den bisher sechs Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus haben weitere Tests bei der betroffenen Firma Webasto im Landkreis Starnberg vorerst keine weiteren Erkrankungen ergeben. Dies teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums unter Verweis auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Danach seien insgesamt 122 Tests von Mitarbeitern der Firma Webasto negativ ausgefallen. Testergebnisse von weiteren untersuchten Menschen sollen demnächst folgen.

Somit bleibt es derzeit bei insgesamt sechs bekannten Coronavirus-Fällen in Deutschland. Alle Betroffenen befanden sich nach Ärzte-Angaben in einem stabilen Zustand.

17.57 Uhr: Delta und American Airlines streichen alle China-Flüge – für Wochen

Die US-Fluggesellschaften Delta Air Lines und American Airlines streichen wegen des Coronavirus alle Flüge von und nach China. Aufgrund anhaltender Bedenken wegen des Virus werde der Flugverkehr vom 6. Februar bis voraussichtlich 30. April eingestellt, teilte Delta auf seiner Website mit. American Airlines gab bekannt, den Betrieb auf allen Strecken zum chinesischen Festland ab sofort bis zum 27. März auszusetzen.

American begründete den Schritt mit einer Reisewarnung der US-Regierung. Diese hatte Amerikaner am Donnerstagabend in einem verschärften Reisehinweis aufgefordert, nicht mehr nach China zu reisen. US-Bürger im Land sollten die Ausreise in Betracht ziehen. Delta hatte Flüge nach China zuvor bereits deutlich eingeschränkt. Am Mittwoch hatte schon die Lufthansa ihre Linienflüge nach China gestoppt und war damit British Airways und anderen Airlines gefolgt.

16.30 Uhr: Schon bei Verdachtsfällen – Spahn erlässt Meldepflicht für Coronavirus

Beim Coronavirus gilt ab Samstag schon bei begründeten Verdachtsfällen eine Meldepflicht. Eine entsprechende Eilverordnung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag auf den Weg gebracht, wie sein Ministerium mitteilte. Bislang mussten Ärzte, Kliniken und Labore nur tatsächliche Corona-Infektionen melden.

Der Verdacht muss der Verordnung zufolge "sowohl durch das klinische Bild als auch durch einen wahrscheinlichen epidemiologischen Zusammenhang" begründet sein. Spahn hatte die entsprechende Eilverordnung am Donnerstag angekündigt.

Ärzte und Patienten, die sich auf das Coronavirus testen lassen, müssen die Kosten dafür nicht selbst tragen. Darauf einigten sich den Angaben zufolge Krankenkassen und Ärzte. Die neue Abrechnungsmöglichkeit und die damit verbundene Kostenübernahme durch die Kassen soll ebenfalls ab Samstag greifen.

16.28 Uhr: Coronavirus in Schweden nachgewiesen

Auch Schweden hat seinen ersten bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus. Das Virus wurde bei einer Patientin in Jönköping etwa 300 Kilometer südwestlich von Stockholm festgestellt, wie die schwedische Gesundheitsbehörde mitteilte.

Die Frau habe die Region um die chinesische Millionenstadt Wuhan besucht und sei am 24. Januar in Schweden gelandet. Dabei habe sie zunächst keine Symptome gezeigt, später aber über Husten geklagt. Sie befinde sich in einem Krankenhaus in Jönköping in Isolation. Ernsthaft krank sei sie nicht.

In der EU waren Fälle der neuartigen Lungenerkrankung zunächst in Frankreich, Deutschland und Finnland bestätigt worden. Zuletzt kamen bestätigte Funde in Italien und Großbritannien dazu.

15.37: Männer und ältere Menschen besonders gefährdet?

Unter den am neuen Coronavirus erkrankten Personen sind besonders viele ältere Menschen. Der inzwischen bekannt gewordene Fall eines infizierten Kindes in Deutschland ist somit eher ungewöhnlich. Mehrere kürzlich veröffentlichte Studien bestärken die Vermutung, dass sich ältere Menschen besonders häufig mit dem Virus infizieren. Zudem sind Männer offenbar etwas häufiger betroffen als Frauen – möglicherweise deshalb, weil Frauen grundsätzlich über eine etwas bessere Immunabwehr verfügen.

In einer im Fachblatt "Lancet" veröffentlichten Studie werteten chinesische Forscher den Verlauf der Krankheit bei knapp 100 infizierten Patienten aus Wuhan aus. Demnach waren die Betroffenen durchschnittlich knapp 60 Jahre alt. 67 Prozent von ihnen waren männlich. Die Auswertungen bekräftigen auch die bisherige Annahme, dass sich vor allem Menschen mit schweren Vorerkrankungen anstecken. Laut der Studie hatte die Hälfte der untersuchten Patienten eine chronische Vorerkrankung.

In einer weiteren Studie, die im "New England Journal of Medicine" (NEJM) erschienen ist, werteten Wissenschaftler aus China die Krankheitsverläufe von 425 Patienten aus Wuhan aus, deren Infektion bis zum 22. Januar bekannt geworden war. Auch hier lag das durchschnittliche Alter der Erkrankten bei rund 60 Jahren, 56 der 99 untersuchten Infizierten waren Männer. Unter den 425 Erkrankten war kein einziges Kind. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Kinder nicht so leicht infizieren oder in der Regel nur sehr leichte Symptome entwickeln.

15.18 Uhr: Webasto beklagt Ausgrenzung von Mitarbeitern wegen Coronavirus

Die Angst vor dem Coronavirus führt offenbar zur Ausgrenzung von Webasto-Mitarbeitern und deren Angehörigen. "Uns erreichen vermehrt Meldungen von Mitarbeitern, die nicht zur Risikogruppe gehören, dass sie und ihre Familien von Institutionen, Firmen oder Geschäften abgewiesen werden, wenn bekannt wird, dass sie bei Webasto arbeiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Engelmann. "Wir verstehen, dass die aktuelle Situation Menschen verunsichert und auch ängstigt, aber das ist eine enorme Belastung für die Familien unserer Mitarbeiter."

Einer Sprecherin zufolge haben Mitarbeiter berichtet, dass ihre Eltern oder Ehepartner von deren Arbeitgebern nach Hause geschickt worden seien. Kinder seien von Kindergärten nicht mehr angenommen worden. In einem Fall habe es zudem eine Autowerkstatt mit Verweis auf das Virus abgelehnt, das Auto eines Mitarbeiters zu reparieren.

In Deutschland wurde das Virus bisher bei fünf Mitarbeitern des Automobilzulieferers Webasto sowie bei dem Kind eines dieser Mitarbeiter nachgewiesen. Alle Betroffenen in Deutschland befinden sich nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums derzeit in einem stabilen gesundheitlichen Zustand. Weltweit sind inzwischen mehr als 9700 Menschen infiziert. Die Zahl der Toten in China stieg auf 213.

14.18 Uhr: Weiterer Fall in Bayern: Kind mit Virus infiziert

Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Kind an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um ein Kind des Mannes aus dem bayerischen Landkreis Traunstein, bei dem Donnerstagabend die Erkrankung nachgewiesen worden sei, teilte das bayerische Gesundheitsministerium in München mit. Insgesamt gibt es damit nun sechs bestätigte Fälle in Deutschland.

Bei den fünf zuvor betroffenen Menschen handelt es sich um Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto aus dem Landkreis Starnberg, die sich bei einer aus China zu einer Schulung angereisten Kollegin ansteckten. Wie das Landesministerium weiter mitteilte, befinden sich die sechs Erkrankten nach Angaben ihrer Ärzte "in einem stabilen gesundheitlichen Zustand".

Corona-Patienten in München: Alltag auf der Isolierstation



Der Vater aus Traunstein war gestern einer der fünf neuen Fälle des Coronavirus im Freistaat. Nach Angaben der behandelnden Ärzte sind Vater und Kind gemeinsam in einem Familienzimmer untergebracht. Weitere Test bei Webasto-Mitarbeitern fielen negativ aus, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

14.02 Uhr: Deutsche müssen Nacht am Flughafen ausharren

Die Deutschen, die aus Wuhan ausgeflogen werden sollen, haben sich schon am Freitag am Flughafen der schwer von der Lungenkrankheit betroffenen chinesischen Metropole versammelt. Ihnen war gesagt worden, bereits um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) am Flughafen zu sein, berichtete eine Frau, die namentlich nicht genannt werden wollte, telefonisch der Deutschen Presse-Agentur.

Voraussichtlich werden sie die Nacht am Flughafen ausharren müssen, weil der Flieger der Luftwaffe erst eine Stunde zuvor vom Flughafen Köln-Wahn gestartet war und rund zehn Stunden bis China braucht. Nach dpa-Informationen sollen rund 130 Menschen zurückgeholt werden – rund 90 deutsche Staatsbürger und etwa 40 Angehörige mit anderer Staatsangehörigkeit.





Wann es am Samstag losgehen soll, war unklar. "Wir haben eigentlich gar keine Ahnung", sagte die Frau. Auch sei unklar, ob es vorher noch medizinische Tests geben soll. Dass sie nach der Ankunft in Frankfurt für 14 Tage in Quarantäne sollen, wurde als notwendiges Übel akzeptiert. "Ich verstehe, warum die Maßnahme getroffen wurde", sagte die Frau. "Aber freuen tut man sich jetzt nicht darauf."

13.25 Uhr: Italien ruft nationalen Notstand aus

Italien hat nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen im eigenen Land den Notstand ausgerufen. Dieser solle sechs Monate gelten, teilte die Regierung in Rom nach einer Entscheidung des Ministerrats am Freitag mit. Bei zwei Touristen aus China war am Vortag das Coronavirus festgestellt worden. Sie waren in einem Hotel im Zentrum von Rom untergebracht, unweit des Kolosseums und der Kaiserforen. Das Paar, das aus Wuhan kommen soll, ist nun auf einer Isolierstation in der italienischen Hauptstadt. Zudem wurden in dem Krankenhaus andere Teilnehmer der Reisegruppe und Hotelmitarbeiter untersucht.

12.48 Uhr: Billigflieger setzt Flüge nach China aus

Der Billigflieger Scoot aus Singapur setzt alle Flüge von und nach China aus. Das berichten örtliche Medien. Das gelte vom 8. Februar an.

12.47 Uhr: Schulen in Hongkong bleiben einen Monat geschlossen

Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus sollen die Schulen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong erst Anfang März wieder öffnen. Regierungschefin Carrie Lam kündigte am Freitag an, dass Schulen mindestens bis zum 2. März geschlossen bleiben. Damit haben die Behörden die Ferien auf einen Schlag um einen ganzen Monat verlängert. Ursprünglich hätte der Unterricht nach dem chinesischen Neujahr am kommenden Montag wieder beginnen sollen.

11.45 Uhr: Grafik zeigt Ausbreitung des Coronavirus

11.22 Uhr: Deutsche müssen in Quarantäne – niemand infiziert

Mit dem Flug der Luftwaffe wegen der Lungenkrankheit in China sollen mehr als 100 Menschen nach Deutschland geholt werden. Es gebe darunter niemanden, der infiziert sei, und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Die Maschine sollte noch am Freitagvormittag in die schwer vom Coronavirus betroffene Provinz Hubei starten, nachdem nun alle Genehmigungen der chinesischen Behörden vorliegen. Die Ankunft in Deutschland ist an diesem Samstag vorgesehen.





Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen mit dem Flug rund 130 Menschen zurückgeholt werden – darunter rund 90 deutsche Staatsbürger und etwa 40 Angehörige mit anderer Staatsangehörigkeit, die sich angemeldet haben. Maas sagte, es habe auch Anfragen anderer Länder gegeben, ihre Bürger mit auszufliegen, es seien aber alle verfügbaren Plätze in der Bundeswehr-Maschine belegt. Die Teilnahme an dem Rückholflug ist freiwillig.

11.01 Uhr: Siegener nicht mit Coronavirus infiziert

Die beiden Männer, die im Kreis Siegen unter Verdacht standen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, können aufatmen: Die Testergebnisse waren negativ.

10.54 Uhr: Luftwaffe hat 10.000 Schutzanzüge im Gepäck

Eine Maschine der Luftwaffe, die wegen des neuartigen Coronavirus deutsche Staatsbürger ausfliegen soll, startet "in diesen Minuten" nach China. Alle dafür erforderlichen Genehmigungen der chinesischen Behörden lägen nun vor, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) weiter. Ausgeflogen werden sollen demnach mehr als hundert Menschen. Die Maschine der Luftwaffe hat zusätzlich 10.000 Schutzanzüge im Gepäck. Diese sollen an die Behörden in China verteilt werden.

10.46 Uhr: Coronafälle nun auch in Großbritannien

Nun gibt es auch in Großbritannien zwei bestätigte Krankheits-Fälle. Die beiden Personen stammten aus einer Familie, teilten die Behörden mit. Sie würden von Medizinern versorgt.

09.56 Uhr: Menschen verlassen Hubei trotz Abriegelungs-Anordnung

Die Abriegelung der Provinz Hubei funktioniert nicht hermetisch. Menschen überqueren am Fluss Jangtze in beide Richtungen eine Brücke, die die Stadt Huanggang in Hubei mit der Stadt Jiujiang in der Nachbarprovinz Jiangxi verbindet. Ein Polizist erklärt, wenn es "besondere Umstände" gebe, könnten Personen die Brücke passieren. Huanggang ist eine der am stärksten von dem Virus-Ausbruch betroffenen Städte.

09.38 Uhr: Luftwaffe schickt Evakuierungsflieger

Die Luftwaffe will noch am Freitag zu einem Rückholungsflug in die schwer vom Coronavirus betroffene chinesische Provinz Hubei starten. Nachdem die Zustimmung der beteiligten Staaten vorlag, soll das Flugzeug nach dpa-Informationen um kurz nach 10 Uhr am Vormittag von Köln-Wahn aus abheben. Das Flugzeug der Bundeswehr soll am Samstag mit den Rückkehrern an Bord nach Deutschland zurückfliegen, ganz sicher war das am Freitag aber noch nicht.

Die Teilnahme an dem Flug ist freiwillig. Mitfliegen könne nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nur, wer symptomfrei sei. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Die Rückkehrer sollen rund 14 Tage lang auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz in Quarantäne.

4.30 Uhr: China will Bürger aus Wuhan aus dem Ausland zurückholen

China will wegen des neuartigen Coronavirus Bürger aus Wuhan, die sich derzeit im Ausland aufhalten, zurückholen. Dies berichteten am Freitag chinesische Staatsmedien. Von der Millionenmetropole Wuhan hatte die Epidemie ihren Ausgang genommen.

4.00 Uhr: Bundesärztekammer: Krankenhäuser nicht gut auf neues Virus vorbereitet

Die Bundesärztekammer hält die Krankenhäuser in Deutschland nicht für ausreichend auf das neuartige Coronavirus verbreitet. Optimal für Patienten mit diesem Virus seien Einzelzimmer mit Vorschleusen, von denen es aber nicht mehr sehr viele gebe, sagte die Pandemie-Beauftragte der Kammer, Susanne Johna, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Zahl dieser Zimmer sei im vergangenen Jahrzehnt aus Kostengründen reduziert worden.

Johna erläuterte ferner, dass bei dringendem Behandlungsbedarf sogenannte Einzelboxen auf Intensivstationen benötigt würden, um die Übertragungsgefahr zu minimieren. Auch davon gebe es aus Kostengründen zu wenige. Die Hygiene-Expertin, die auch Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist, bezeichnete das neue Virus aus China als "Weckruf". Nicht nur bei der Krankenhausausstattung gebe es Nachholbedarf. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst sei vielerorts "massiv unterbesetzt". Es mangele an Ärzten und Fachpersonal.

Dabei sei der öffentliche Gesundheitsdienst entscheidend, um Epidemien einzudämmen, führte Johna aus. Er müsse die Isolierung von Patienten zu Hause überwachen und sei für die gesamte Meldekette bei neuen Fällen zuständig. Sollte sich das Coronavirus zu einer wirklichen Pandemie ausbreiten, "wäre es unmöglich, alle Patienten im Krankenhaus zu behandeln", sagte die Expertin. Sie warnte jedoch auch vor Panik. Zwar müsse das neue Virus ernst genommen werden, "weil wir noch lange nicht alles darüber wissen". Eine aktuelle Bedrohung gebe es aber nicht.

Die Gefahr durch eine normale Grippe sei viel höher, betonte Johna. An Influenza seien in Deutschland in diesem Winter schon etwa 40 Menschen gestorben. Doch sei die Grippe bekannt "und wird deswegen nicht so ernst genommen wie ein neuer Erreger mit vielen Unbekannten".

3.30 Uhr: US-Außenministerium: Amerikaner sollen nicht mehr nach China reisen

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus ruft die US-Regierung Amerikaner dazu auf, nicht mehr nach China zu reisen. US-Staatsbürger in China sollten die Ausreise in Betracht ziehen, hieß es in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) verschärften Reisehinweis des Außenministeriums in Washington. Amerikanische Regierungsmitarbeiter, die nicht unbedingt nach China reisen müssten, sollten ihre Reisen wegen des Virus verschieben. Das US-Außenministerium stufte den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinauf – "nicht reisen".

Zuvor war in den USA die erste Übertragung des neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch in dem Land nachgewiesen worden. Dabei handele es sich um den Ehemann einer Frau, bei der nach einer Reise nach Wuhan vor rund zehn Tagen das Virus nachgewiesen wurde, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag mit. Der Mann sei um die 60 Jahre alt und in stabilem Zustand. Die Frau befinde sich isoliert in einem Krankenhaus und sei in gutem Zustand. Außer den beiden gibt es in den USA bislang vier bestätigte Fälle von Menschen mit Coronavirus, alle von ihnen hatten das Virus aus Wuhan mitgebracht.

1.30 Uhr: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in die chinesische Provinz Hubei

Angesichts der Ausbreitung der neuartigen Lungenerkrankung in China hat das Auswärtige Amt in Berlin am Freitagmorgen in einer Teilreisewarnung vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei gewarnt. Gleichzeitig wurde nahegelegt, nicht notwendige Reisen nach China "nach Möglichkeit" zu verschieben.

Reisenden wurde empfohlen sich an die Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte zu halten. "Lassen Sie sich vor Reisen mit dem aktuellen Nordhalbkugelimpfstoff gegen Influenza impfen", hieß es weiter auf der Webseite des Außenministeriums. "Eine Influenza-Impfung kann zur Vermeidung unnötiger Verdachtsfälle beitragen."

1.00 Uhr: Spahn hebt internationale Zusammenarbeit hervor

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Bedeutung einer engen internationalen Zusammenarbeit zum Eindämmen der neuen Lungenkrankheit aus China hervorgehoben. Das Ausrufen einer Notlage durch die Weltgesundheitsorganisation WHO gehöre dazu, dass sich alle noch besser abstimmen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Dies sei auch ein Signal an Länder in der Nachbarschaft Chinas oder in Afrika, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die WHO hatte eine "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Damit sind Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung des Erregers über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen.

Mit Blick auf Deutschland sagte Spahn, die Behörden gingen sehr wachsam, aber angemessen mit der momentanen Situation um. Wichtig sei, schnell Infektionsketten zu unterbrechen. "Ein Gesundheitswesen wie unseres kann das", sagte er auch angesichts einer nun bestätigten fünften Infektion mit dem Coronavirus in Bayern. Für einen geplanten Rückholflug von 90 bis 100 Deutschen aus der Stadt Wuhan bemühe sich das Auswärtige Amt, die Voraussetzungen mit den chinesischen Behörden zu finalisieren. Zu klären seien etwa Start- und Landerecht.

01:39 Uhr: Firmen in Shandong erst wieder ab 10. Februar offen

Die Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste hat Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua darum gebeten, ihren Betrieb nicht vor dem 10. Februar wieder aufzunehmen. So solle dabei geholfen werden, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

00:12 Uhr: China: Können "den Krieg" gegen Virus gewinnen

China ist nach Angaben einer Sprecherin des Außenministeriums in Peking zuversichtlich und in der Lage, "den Krieg" gegen das neue Coronavirus zu gewinnen. Die Volksrepublik werde weiter mit der WHO und anderen Ländern zusammenarbeiten.

00.02 Uhr: 42 weitere Tote durch Virus in China

Die Zahl der Verstorbenen durch den neuartigen Coronavirus in China ist um 42 auf insgesamt mindestens 212 gestiegen. Dies teilen die chinesischen Behörden am Freitag (Ortszeit) mit. Es handelt sich um den höchsten Anstieg der verzeichneten Todesfälle innerhalb eines Tages seit der Ausbreitung des Erregers.

Donnerstag, 30. Januar, 23.00 Uhr: Zwei Coronavirus-Fälle in Italien:

Italien hat nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen den Flugverkehr zwischen Italien und China ausgesetzt. Das erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstagabend in Rom. Italien sei das erste Land in der EU, das diese Maßnahme ergreife. Bei den beiden Patienten handelt es sich um zwei chinesische Touristen, die nun auf einer Isolierstation in Rom seien. Conte rief die Menschen auf, nicht in Panik zu geraten, die Lage sei unter Kontrolle.

22.14 Uhr: Zahl der Coronavirus-Fälle in Bayern steigt auf fünf

In Bayern hat sich ein weiterer Mensch mit dem neuartigen Coronavirus aus China infiziert. Wie bei den anderen vier deutschen Fällen handele es sich um einen Mitarbeiter des in Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Der neu Infizierte wohne im Landkreis Traunstein. Insgesamt seien rund 110 Menschen ermittelt worden, die als enge Kontaktpersonen der Erkrankten in Frage kommen und die noch getestet würden.

Weitere Testergebnisse werden den Angaben zufolge voraussichtlich am Freitag vorliegen. Darüber hinaus suchen die bayerischen Gesundheitsämter demnach weiter nach Verdachtsfällen auch im privaten Umfeld der Infizierten. Über Einzelheiten will das bayerische Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben am Freitag informieren.

Bei dem ersten in Deutschland erkrankten Mann handelte es sich um einen 33-Jährigen, der sich den Behörden zufolge am 21. Januar während einer Schulung bei einer Kollegin aus China im bayerischen Landkreis Starnberg infizierte. Somit handelte es sich um die erste bekannte Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Virus 2019-nCoV außerhalb Asiens.

20.46 Uhr: WHO ruft internationalen Gesundheitsnotstand wegen Coronavirus aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Donnerstag wegen des Coronavirus-Ausbruchs einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden.

Die "größte Sorge" sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz in Genf. Die Entscheidung sei kein "Misstrauensvotum" gegen China.

20.12 Uhr: Kein Coronavirus – Entwarnung für Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda"

Die Behörden haben Entwarnung für das italienische Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda" gegeben. Niemand auf dem Schiff sei mit dem Corona-Virus infiziert, teilte das Gesundheitsministerium nach Tests mit. Wegen des Verdachts waren Tausende Passagiere im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia an Bord des Schiffs festgehalten worden.

19.01 Uhr: China-Rückkehrer sollen in Kaserne in Rheinland-Pfalz kommen

Für die Deutschen, die wegen der neuen Lungenkrankheit aus China zurückgeholt werden sollen, ist eine zentrale Unterbringung am Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz vorgesehen. Dort gibt es in einer Ausbildungskaserne medizinische Einrichtungen, um die Menschen zwei Wochen abgeschottet in Quarantäne zu betreuen.

Die Bundesregierung plant einen Rückholflug für deutsche Staatsbürger aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan, die stark von dem neuen Coronavirus betroffen ist. Die Teilnahme ist freiwillig. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Mitfliegen kann nur, wer symptomfrei ist.

Das Flugzeug der Bundeswehr soll am Flughafen Frankfurt landen, von dort sind es etwa 100 Kilometer nach Germersheim. Das Rote Kreuz habe Unterstützung bei Logistik, Begleitung und Betreuung zugesagt, hatte Spahn am Donnerstag in Berlin gesagt. Der Flug war zunächst für Samstag geplant. Sicher war das am Donnerstag vorerst noch nicht.

18.42 Uhr: Erste Mensch-zu-Mensch-Ansteckung in USA

Die US-Gesundheitsbehörden melden den ersten Fall einer Ansteckung von Mensch zu Mensch in den USA. Im Bundesstaat Illinois habe sich der Ehepartner eines Patienten infiziert, der zuvor nach China gereist war, teilte das Zentrum für Krankheitskontrolle mit.

17.11 Uhr: MSC und Costa streichen vorerst alle Kreuzfahrten von China aus

Wegen des neuartigen Coronavirus streichen die Gesellschaften MSC und Costa Cruises vorerst alle Kreuzfahrten, die in chinesischen Häfen starten sollten. MSC streicht zunächst drei Touren des Schiffes "Splendida" mit 6880 Plätzen. Betroffen sind Anfang Februar geplante Fahrten nach Japan. Das Unternehmen betont, dass bisher keinerlei Verdachtsfälle auf einem seiner Schiffe aufgetreten seien.

Costa Cruises wiederum sagt neun Fahrten von China aus ab, die zwischen Donnerstag und dem 4. Februar stattfinden sollten. Auf einem Schiff des Unternehmens, der "Costa Smeralda", saßen am Donnerstag in Italien rund 7.000 Passagiere fest, weil es den Verdacht auf das neuartige Virus an Bord gab. Erste Untersuchungen gaben am Nachmittag etwas Entwarnung, endgültige Testergebnisse stehen aber noch aus.

16.35 Uhr: Erste Tests: Coronavirus-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff nicht erhärtet

Die ersten Tests nach einem Verdacht auf das Coronavirus auf einem Kreuzfahrtschiff deuten auf Entwarnung: Wie das italienische Gesundheitsministerium am Donnerstag bestätigte, ergaben erste medizinische Untersuchungen keinen Hinweis auf den Erreger der Lungenkrankheit aus China. Man wolle aber noch weitere Resultate abwarten.

Wegen des Verdachts waren rund 7.000 Menschen – darunter etwa 6.000 Passagiere – stundenlang an Bord der "Costa Smeralda" im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia festgehalten worden. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao hatte an Bord Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, die ein Anzeichen für das Coronavirus sein können. Auch ihr Mann war untersucht worden.

16.02 Uhr: Auswärtiges Amt plant Rückholaktion für Samstag – noch keine Genehmigung von China

Die Bundesregierung plant den Rückholflug der Bundeswehr für Deutsche und ihre Angehörigen aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei für Samstag. Sicher war das aber auch am Donnerstag noch nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lag bis zum frühen Nachmittag noch keine Genehmigung der chinesischen Seite vor.

In der Region um die chinesische Millionenstadt Wuhan halten sich 90 Deutsche und Angehörige auf. In einem Schreiben, das der dpa vorliegt, informierte das Auswärtige Amt sie über den geplanten Starttermin und die Bedingungen für die Mitreise. Dabei handelt es sich vor allem um folgende Punkte:

Das Angebot des Mitflugs gilt für die angeschriebenen deutschen Staatsangehörigen, ihre Ehepartner und ihre Kinder.

Es dürfen nur Personen ausreisen, die zum Zeitpunkt der Ausreise gesund sind. Die chinesischen Behörden werden vor dem Einstieg in den Flieger einen Gesundheitscheck durchführen und können bei Symptomen oder Verdacht auf eine Erkrankung die Ausreise verweigern.

Das Verfahren nach Einreise in Deutschland werde zwischen den zuständigen Gesundheitsbehörden abgestimmt. "Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Mobilität in der ersten Zeit in Deutschland deutlich eingeschränkt wird", heißt es in dem Schreiben des Auswärtigen Amts.

Die überwiegenden Kosten des Flugs wird die Bundesregierung tragen, die Passagiere müssen sich allerdings beteiligen. "Die konkrete Höhe der Kostenbeteiligung steht bisher nicht fest. Sie wird sich an der Höhe eines normalen Economy-Flugtickets orientieren", heißt es in dem Schreiben.

15.35 Uhr: Spahn: Ausgeflogen wird nur, wer keine Corona-Symptome zeigt

Die geplante Rückholaktion deutscher Staatsbürger aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan wegen der neuartigen Lungenerkrankung geschieht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf freiwilliger Basis. Wer sich entscheidet mitzufliegen, muss dann aber auch in Deutschland, wie angekündigt für zwei Wochen in Quarantäne. Diejenigen, die ausgeflogen werden wollen, seien vorab darüber informiert, dass sie sich "in Deutschland zentral in die Unterbringung begeben müssen und dort eben auch die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind", sagte Spahn in Berlin. "Sie wissen es vorher, aber nach dem Infektionsschutzgesetz sind natürlich die lokalen Behörden auch in der Lage die entsprechenden Anordnungen zu treffen."

Mitfliegen könne außerdem nur, wer symptomfrei sei. "Da kommen erstmal symptomfreie Bürger zu uns und wir wollen checken, ob sie infiziert sind", sagte Spahn. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Das Flugzeug der Bundeswehr soll in Frankfurt landen. Ein genauer Zeitpunkt wird offiziell bisher nicht genannt. Wo genau die Passagiere danach untergebracht werden, werde derzeit noch abgestimmt, sagte Spahn. Er gehe davon aus, dass darüber in Kürze entschieden werde. Das Deutsche Rote Kreuz habe seine Unterstützung bei Logistik, Begleitung und Betreuung zugesagt.

Der Gesundheitsminister kritisierte im Netz verbreitete "Halbwahrheiten, Mutmaßungen und Verschwörungstheorien". Dem setze man größtmögliche Transparenz entgegen. Spahn verwies darauf, dass es in Deutschland bisher vier mit dem neuen Coronavirus infizierte Patienten gebe, denen es Stand jetzt gut gehe. Alle seien symptomfrei. "Das finde ich schon wichtig wahrzunehmen, angesichts dessen, was ich manchmal im Netz lese."

14.37 Uhr: Zahl der Infizierten steigt – mehr Infektionen als bei SARS

Die chinesische Provinz Hubei meldet 317 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Das seien die bis zum Donnerstagmittag vorliegenden Zahlen, sagt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei in der Provinz, Jiang Chaoliang, auf einer Pressekonferenz. In der Provinzhauptstadt Wuhan waren die ersten Fälle der Krankheit gemeldet worden.

Mit den neuen Fällen in Hubei ist die Gesamtzahl der Infizierten auf mehr als 8.100 weltweit gestiegen. Das sind mehr Infizierte als beim Ausbruch der Atemwegserkrankung SARS in den Jahren 2002/2003.

14 Uhr: Kontakt mit Infizierten: 90 Personen in Bayern sollen ihre Wohnungen nicht verlassen

90 Personen, die Kontakt mit dem Infizierten in Bayern hatten, werden derzeit auf das Coronavirus getestet. Sie sollen ihre Häuser und Wohnungen aus Sicherheitsgründen vorerst nicht verlassen. Bei 40 von ihnen handelt es sich um Mitarbeiter des Unternehmens Webasto, wo auch der zuerst Erkrankte tätig ist. 50 weitere sind Personen aus dem Umfeld, schreibt die "Bild"-Zeitung. Betroffen seien alle, die länger als 15 Minuten Kontakt mit dem Mann hatten oder ihm näher als zwei Meter gekommen sind.

13.55 Uhr: Entwarnung bei Verdachtsfall von Coronavirus in Brandenburg

Auch der zweite Verdachtsfall auf das Coronavirus in Brandenburg hat sich nicht bestätigt. Das Laborergebnis sei negativ, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Damit ist die Schülerin aus Potsdam nicht mit dem Erreger infiziert. Sie war am Mittwochabend in das Klinikum Ernst von Bergmann gebracht worden. Ein erster Fall in Brandenburg hatte sich zuvor ebenfalls nicht bestätigt.

13.30 Uhr: Gewerkschaft fordert Stopp von Flügen nach China

In Frankreich fordern die Flugbegleitergewerkschaften einen Stopp der Air-France-Flüge nach China. Das hätten Vertreter der UNAC und der SNPNC, zwei der vier wichtigsten Gewerkschaften in dem Bereich, bei einem Treffen mit Managern der Fluggesellschaft verlangt, heißt es in Gewerkschaftskreisen. Ein Sprecher des Konzerns Air France-KLM sagt dazu, man beobachte die sich rasch entwickelnde Situation genau. Die Gesundheit und die Sicherheit der Besatzungen hätten absoluten Vorrang.

Während Lufthansa und British Airways ihre Flüge nach China ausgesetzt haben, bedienen die Linien Air France und KLM weiterhin die Strecken, allerdings wegen geringer Nachfrage mit weniger Flügen.

12.40 Uhr: Coronavirus-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff in Italien

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Die Aufnahmen vom Schiff sehen Sie oben im Video.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, sollen insgesamt etwa 7.000 Menschen an Bord der "Costa Smeralda" sein, darunter 6.000 Passagiere und 1.000 Besatzungsmitglieder. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte.

Sie und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Beide seien auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Die Ergebnisse eines Virustests wurden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Fotos auf Twitter zeigen, wie die Passagiere in den Gängen des Kreuzfahrtschiffs auf ihren Landgang warten. Gepäckstücke liegen auf dem Boden, eine Gruppe Frauen sitzt auf einer Treppe. Andere Touristen halten sich im Bereich der Bar und des Restaurants auf. Eine Aufnahme zeigt, wie Polizisten vor dem Anlegeplatz des Schiffes stehen.

Das chinesische Ehepaar hatte die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland.

12.39 Uhr: Deutsche werden am Samstag aus Krisenregion abgeholt

Die Deutschen in der schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina sollen am Samstag ausgeflogen werden. Die deutschen Konsularbeamten vor Ort haben die Betroffenen informiert, dass sie dann zum Flughafen kommen sollen, um nach Frankfurt geflogen zu werden, wie ein deutscher Ingenieur telefonisch der Deutschen Presse-Agentur in Peking berichtete. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Sie sollen nach der Landung zwei Wochen in Quarantäne kommen.

Die Deutschen müssten den Transport zum Flughafen in der weitgehend stillgelegten Metropole selbst organisieren, sagte der 32-Jährige aus der Nähe von Köln, der seit zweieinhalb Jahren bei einem deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen in Wuhan arbeitet. "Wie viele sich jetzt darauf einlassen, weiß ich nicht."

12.38 Uhr: Chinas Regierungschef: Situation ist schwierig und schrecklich

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang bezeichnet die Situation rund um den Ausbruch des Coronavirus als angespannt. Sie sei noch immer "schwierig und schrecklich", sagt Li dem staatlichen Fernsehen zufolge. Er fordert die chinesischen Wissenschaftler auf, den Ursprung des Virus zu finden, damit ein Impfstoff gegen die Krankheit gefunden werden kann.

11.58 Uhr: Russland: Keine E-Visa mehr für Chinesen

Russland stellt als Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus keine elektronischen Visa mehr für chinesische Staatsbürger aus. Das teilt das Außenministerium mit. Ab Freitag soll nur noch die direkte Zugverbindung zwischen Moskau und Peking aufrechterhalten werden. Die Einschränkung des Zugverkehrs hat Russland bereits am Mittwoch angekündigt.

11.54 Uhr: Keine Landeerlaubnis für Bundeswehrmaschine

Bei der geplanten Rückholung von etwa hundert Deutschen aus der vom neuartigen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Metropole Wuhan gibt es noch letzte Hürden. Bisher gebe es keine Landegenehmigung für die Bundeswehrmaschine in Wuhan, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Bild"-Zeitung. Die Rückholung solle "schnellstmöglich" erfolgen. "Wir müssen es aber auch gründlich vorbereiten", fügte Spahn hinzu.

Nach Informationen der "Bild" soll der Airbus der Luftwaffe am Freitagmittag von Köln-Wahn aus in Richtung China fliegen. Zuvor hatten bereits andere Medien berichtet, die Rückholaktion solle am Samstag stattfinden.

11.39 Uhr: Weitere Verdachtsfälle in Deutschland

In der gesamten Republik häufen sich die Verdachtsfälle beim Coronavirus. Zwei Menschen in Thüringen und ein Mann in Mecklenburg-Vorpommern sind nun isoliert worden. Das berichten die "Thüringer Landeszeitung" und Nachrichtenagentur dpa. Die Kliniken warten nun auf die Ergebnisse der Labortests.

12.28 Uhr: Bundeswehr will auch Bürger anderer Staaten ausfliegen

Laut Angaben der "Bild"-Zeitung wird die Bundeswehr bei dem geplanten Evakuierungsflug nicht nur Deutsche, sondern auch Bürger anderer europäischer Staaten aus Wuhan ausfliegen. Nach Reuters-Informationen aus Regierungskreisen ist immer noch unklar, ob der Flug wie geplant am Samstag stattfinden kann.

10.26 Uhr: Auslieferung von Test in Krisenregion schwierig

Der Schweizer Pharmariese Roche hat in China angesichts der wegen des Coronavirus zum Teil abgeriegelten Großstädte Probleme, diagnostische Tests zum Nachweis des Erregers auszuliefern. "Die Ware zum Krankenhaus zu bringen, ist für uns tatsächlich eine Herausforderung", sagte der Leiter der Roche-Diagnostiksparte, Thomas Schinecker. Das Unternehmen habe den ersten Test zum Nachweis des Virus zur Verfügung gestellt, erklärte Konzernchef Severin Schwan. Roche habe große Erfahrung mit Nachweismethoden für diese Art von Viren, etwa durch die SARS-Epidemie im Jahr 2003.

9.58 Uhr: Forscher überprüfen Fledermäuse

Im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus wollen Forscher in Thailand Fledermäuse in den Blick nehmen. Dazu sollen Wissenschaftler der Naturschutzbehörde in den Nationalparks des südostasiatischen Landes alle Höhlen mit Fledermäusen kontrollieren, wie die "Bangkok Post" berichtete. In Thailand gibt es 14 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus, das eine Lungenkrankheit auslösen kann.

Die ersten Fälle waren Ende Dezember in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Es wird vermutet, dass das Virus von einem Markt stammt, wo Wildtiere zum Verzehr verkauft wurden. Viele Infektionskrankheiten des Menschen, darunter Tollwut, MERS und Ebola, kommen aus dem Tierreich. Gerade Säugetiere tragen Erreger, die auf den Menschen überspringen können. Als Quelle neuer Coronaviren gelten unter anderem Fledermäuse und Flughunde. Auch Nutztiere haben in der Vergangenheit solche Viren auf den Menschen übertragen.

9.06 Uhr: Auch in Indien erster Fall von Coronavirus

Auch in Indien gibt es einen ersten Krankheitsfall. Im südlichen Bundesstaat Kerala sei eine Person positiv auf das neue Virus getestet worden, teilt die Regierung mit. Der Patient sei in einem stabilen Zustand auf einer Isolierstation in einer Klinik.

6.58 Uhr: USA richten Taskforce gegen das Virus ein

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus haben nun auch die USA eine eigene Taskforce gegründet. Geleitet wird die Expertengruppe von Gesundheitsminister Alex Azar, die Koordination übernimmt der Nationale Sicherheitsrat, wie das Weiße Haus in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Gesundheitsexperten sollen das Virus beobachten und seine Ausbreitung verhindern. Zudem sollen sie die amerikanische Öffentlichkeit ständig über Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Die Arbeitsgruppe habe sich bereits seit Montag täglich getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Infektionsrisiko für US-Amerikaner bleibe weiterhin niedrig. In den USA wurden bisher fünf Fälle von Infektionen mit dem Virus registriert.

4.25 Uhr: DIW fürchtet Schaden für deutsche Wirtschaft

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet negative Folgen durch den Ausbruch des Coronavirus in China. "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagt DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Zeitung "Augsburger Allgemeine". "Die Nachfrage von Konsumenten dürfte sinken, vor allem für Konsumgüter und für Reisen", betont der Ökonom. Die Entscheidung von Lufthansa, die Flüge nach China zu streichen, sei hierfür ein Beispiel. "Deutsche Unternehmen sind stark gegenüber China exponiert", betont Fratzscher. "Alleine die vier großen deutschen Autobauer Audi, VW, Daimler und BMW erzielen mehr als ein Drittel ihrer Gewinne in China."

4.05 Uhr: Ikea schließt Filialen in China

Die schwedische Möbelkette Ikea hält in China alle 30 Einrichtungshäuser infolge der Ausbreitung des Virus vorübergehend geschlossen. Mittlerweile ist der Erreger in allen Provinzen und Regionen des chinesischen Festlands nachgewiesen.

3.32 Uhr: Experte: Virus kann bereits vor Auftreten von Symptomen übertragen werden

Das Coronavirus kann bereits vor dem Auftreten von Symptomen wie Fieber oder Husten von Mensch zu Mensch übertragen werden, erklärt ein japanischer Gesundheitsexperte unter Bezug auf einen Nachweis aus China.

3.05 Uhr: Fed-Chef Powell warnt vor Auswirkungen auf US-Wirtschaft

Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, sieht infolge des Virus mögliche Einbußen auf die amerikanische Wirtschaft zukommen. Es sei zwar noch zu früh, um zu sagen, wie groß die Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten sein werden, aber dass dies "eine bedeutende Sache ist, die einige Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben wird, zumindest kurzfristig", sagt Powell zu Reportern. Chinas Wirtschaft sei aktuell von großer Bedeutung in der Weltwirtschaft, und "wenn Chinas Wirtschaft sich verlangsamt, spüren wir das – allerdings nicht so sehr wie Länder, die näher an China sind oder mehr Handel mit der Volksrepublik betreiben". Ein chinesischer Regierungsökonom prognostiziert, dass der Ausbruch Chinas Wachstum im ersten Quartal um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent oder weniger reduzieren würde.

2.17 Uhr: Japan und USA testen evakuierte Menschen

Japan und die USA testen die bisher aus Wuhan evakuierten Bürger auf das Coronavirus. Auf dem ersten Flugzeug nach Tokio befänden sich drei mit dem Virus infizierte Menschen, obwohl zwei der drei keine Symptome zeigen würden, sagt der öffentlich-rechtliche Sender NHK. Auf einer zweiten Maschine aus China nach Japan zeigten neun Personen Symptome wie Fieber oder Husten. In den USA sind 195 Menschen aus Wuhan gelandet, darunter vorwiegend US-Diplomaten und deren Familien. Diese stünden für 72 Stunden unter einer freiwilligen Quarantäne, erklärt Dr. Christopher Braden, stellvertretender Direktor des CDC National Center für Infektionskrankheiten. Nach offiziellen Angaben zeigt keine der amerikanischen Bürger Symptome, allerdings ist einer Person die Ausreise aus der abgeriegelten Stadt Wuhan aufgrund von Fieber verweigert worden. Bisher sind in den Vereinigten Staaten fünf Fälle von Coronavirus diagnostiziert, sagt Braden. Weitere 165 – dazu zählen nicht die aus China evakuierten Personen – würden derzeit auf den Erreger getestet.

0.30 Uhr: 37 neue Todesfälle in China

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 38 auf insgesamt mindestens 170 gestiegen. Wie die Regierung in Peking am Donnerstag ferner mitteilte, stieg die Gesamtzahl der bestätigten Erkrankungen durch den Erreger in der Volksrepublik um weitere rund 1.700 Fälle auf etwa 7.700.

37 der neuen Todesfälle gab es in der zentralchinesischen Provinz Hubei, die von der Epidemie am härtesten betroffen ist. Einen weiteren neuen Todesfall gab es nach Angaben des Gesundheitsausschusses der chinesischen Regierung in der südwestlichen Provinz Sichuan. Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Virus in China stieg damit so stark wie bislang noch nie innerhalb eines Tages.

Auch das Gros der neuen Krankheitsfälle wurde in Hubei verzeichnet - bei 1032 weiteren Patienten wurde dort der Erreger diagnostiziert. Von der Millionenmetropole Wuhan in Hubei hatte die Epidemie ihren Ausgang genommen. Die Provinz ist inzwischen weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt. Außerhalb Chinas gibt es bisher etwa 50 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern, davon vier in Deutschland.

Mittwoch, 29. Januar, 23 Uhr: USA fliegen rund 200 Staatsbürger aus Wuhan aus

Die USA haben rund 200 Landsleute aus Wuhan ausgeflogen. Ein Charterflugzeug mit 195 US-Staatsbürgern habe am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole verlassen, wie die US-Gesundheitsbehörde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mitteilte. Keiner von ihnen habe Symptome gezeigt, sie würden nun noch einige Tage beobachtet. Zuvor war von mehr als 200 Amerikanern die Rede gewesen.

21.08 Uhr: Russland schränkt Zugverkehr nach China ein

Russland schränkt wegen des Virus seine Zugverbindungen von und nach China ein. Ab dem 31. Januar, also der Nacht von Donnerstag zu Freitag, werde nur noch die Direktverbindung zwischen Moskau und Peking bedient, teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatiana Golikowa mit. Zudem liefen Vorbereitungen zur Rückholung von russischen Staatsbürgern, die derzeit in China seien.

21.00 Uhr: Google schließt alle Büros in China

Google schließt laut einem Bericht der Technologie-Website "The Verge" wegen des Virusausbruchs vorläufig alle Büros in China, Hongkong und Taiwan.

20.47 Uhr: Keine weiteren Fälle bei Autozulieferer Webasto

In der Belegschaft des bayerischen Autozulieferers Webasto, bei dem die ersten Fälle in Deutschland aufgetreten sind, ist nach Unternehmensangaben am Mittwoch keine weitere Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Am Firmensitz in Stockdorf hätten Amtsärzte Proben von rund 40 Kontaktpersonen der ersten Fälle genommen, erklärte das Unternehmen. Am Donnerstag werden demnach noch rund 50 weitere Mitarbeiter untersucht, die in engerem Kontakt mit jenen drei Kollegen standen, bei denen zuletzt der Erreger festgestellt worden war. Allen fünf betroffenen Mitarbeitern, vier in Deutschland sowie der Kollegin in China, gehe es gut. Die Symptome seien nach sehr kurzer Zeit abgeklungen.

18.01 Uhr: Erster Krankheitsfall in Finnland bestätigt

Auch in Finnland gibt es einen ersten bestätigten Infektionsfall. Es handle sich um eine chinesische Person, die aus Wuhan eingereist sei, teilt die finnische Gesundheitsbehörde mit. Sie befinde sich auf einer Isolierstation in einem Krankenhaus in Lappland. Etwa 15 weitere Menschen könnten dem Virus ausgesetzt gewesen sein. Ihr Zustand werde von den Behörden beobachtet.

17.17 Uhr: WHO beruft erneut Notfallausschuss ein

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus beruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Donnerstag erneut den Notfall-Ausschuss ein. "Die ganze Welt muss jetzt in Alarmbereitschaft sein", sagt WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan in Genf. Der Ausschuss sei wegen der hohen Fallzahl und der steigenden Übertragungen im Ausland neu einberufen worden.

Der Ausschuss berät die WHO in der Frage, ob eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen werden soll. Damit verbunden sind konkrete Empfehlungen, wie alle Länder der Welt einer weiteren Ausbreitung vorbeugen können. Vergangene Woche kam der Ausschuss zweimal zu dem Schluss, dass es sich noch nicht um eine internationale Notlage handele.

17.09 Uhr: Erste Verdachtsfälle in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es die ersten zwei Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Magdeburg erklärt, handelt es sich um einen 60 Jahre alten Mann aus Dessau-Roßlau sowie einen Mann im Burgenlandkreis. Die Männer werden auf Isolierstationen in Krankenhäusern in Naumburg und Dessau-Roßlau betreut.

Von beiden Patienten seien Proben genommen worden, die derzeit untersucht werden. Mit Ergebnissen wird am Donnerstag gerechnet. Erst dann ist klar, ob sich einer oder beide Männer mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk vom Dessauer Verdachtsfall berichtet.

16.35 Uhr: Lufthansa fliegt Ziele ein letztes Mal an

Bevor die Lufthansa ihre Flüge von und nach China einstellt, werden die Ziele "noch ein letztes Mal" angeflogen, wie das Unternehmen mitteilt. Das diene unter anderem dazu, auch Crewmitglieder nach Hause zu holen. Betroffen seien auch die Töchter Swiss und Austrian Airlines.

16.22 Uhr: Lufthansa bestätigt Bericht

Die Lufthansa streicht ihre Flüge von und nach China. Das Unternehmen bestätigt damit einen Bericht der "Bild". "Aus operativen Gründen ist die Buchungsannahme für Flüge nach China (Festland) bis Ende Februar gestoppt", teilte die Lufthansa mit. Hongkong werde weiter wie geplant angeflogen.

Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines werden ihre Flüge von und nach China (Festland) bis 9. Februar aussetzen. Aus operativen Gründen ist die Buchungsannahme für Flüge nach China (Festland) bis Ende Februar gestoppt. Hongkong wird weiter wie geplant angeflogen.

16.18 Uhr: Bayerisches Gesundheitsministerium informiert über neue Virus-Fälle

In Bayern sind bislang keine weiteren neuen Coronavirusfälle bekanntgeworden. "Mittlerweile liegen die Ergebnisse von weiteren Tests vor. Darunter befanden sich keine neuen Fälle. Damit bleibt es derzeit bei dem Stand von gestern Abend", sagt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München. Demnach gibt es in Bayern vier Coronavirus-Patienten.

Es sind Mitarbeiter der Firma Webasto aus Gauting (Landkreis Starnberg). Ein 33-Jähriger hatte sich den Erkenntnissen zufolge vergangene Woche bei einer aus China eingereisten Kollegin angesteckt. Die Infektion der drei weiteren Menschen hatte das Ministerium am Dienstagabend bestätigt. Es handelt sich dabei um zwei Männer (27 und 40 Jahre alt) und eine Frau (33 Jahre alt).

Der behandelnde Chefarzt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing betont: "Die vier sind pumperlgsund, haben keine Symptomatik, sind fieberfrei, husten nicht. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Sie sind bei uns aktuell weiterhin zur klinischen Beobachtung."

15.51 Uhr: Bericht: Lufthansa plant Streichung aller China- Flüge

Nach einem Bericht der "Bild" plant die Fluggesellschaft Lufthansa alle Flüge von und nach China zu streichen. Die Maßnahme gelte demnach vorerst bis 9. Februar. Hongkong sei nicht betroffen. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor.

15.21 Uhr: Deutsche Coronavirus-Patienten weiter ohne Symptome

Die vier Coronavirus-Patienten in Deutschland befinden sich nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums in klinisch gutem Zustand. "Alle sind nach Angaben von Chefarzt Prof. Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing symptomfrei", teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es handele sich um drei Männer und eine Frau. Alle sind Mitarbeiter der Firma Webasto aus Gauting in Oberbayern. Ein 33-Jähriger hatte sich den Erkenntnissen zufolge vergangene Woche bei einer aus China eingereisten Kollegin angesteckt. Die Infektion der drei weiteren Menschen hatte das Ministerium am Dienstagabend bestätigt. Testergebnisse zweier weiterer Personen waren am Mittwoch negativ. Weitere Untersuchungen liefen noch.

15.12 Uhr: Auch in Dessau Verdachstfall auf Coronavirus

Auch in Sachsen-Anhalt gibt es den ersten Verdachtsfall auf das Coronavirus. Ein Mann habe Symptome gezeigt und sei von seinem Hausarzt in ein Klinik überwiesen worden. Dort befinde er sich nun in einem Isolierzimmer, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung.

14.28 Uhr: Deutsche in China sollen in Quarantäne

Die wegen des Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland unter Quarantäne gestellt werden. Alle Personen, die mit dem Flug in Frankfurt ankämen, würden in den nächsten 14 Tagen zentral so betreut und vorsorgt werden, "dass sich niemand Sorgen machen muss", sagte Anne Janz, Staatssekretärin des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

Über die genauen Quarantänebedingungen gebe es derzeit intensive Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung. Es müsse sichergestellt werden, dass keine Personen mit Ansteckungsgefahr quer durch Deutschland oder auch ins Ausland reisen könnten.

14.24 Uhr: Corona-Verdachtsfall in Lufthansa-Maschine – Crew muss zurück

An Bord einer Lufthansa-Maschine hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. An dem am Mittwochmorgen in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte das Unternehmen in Frankfurt. Der Chinese soll gehustet haben und zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan gewesen sein, in der das neuartige Coronavirus zuerst bemerkt worden war. Ob er tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die Website "Aerotelegraph" berichtet.

Die Passagiere, die jeweils drei Reihen vor und hinter dem Mann saßen, seien von den chinesischen Behörden ebenso untersucht worden wie die Crew des Airbus A340, sagte der Lufthansa-Sprecher. Flugbegleiter und Piloten seien dann umgehend in die nächste Maschine nach Frankfurt umgestiegen. Der Rückflug LH781 sollte am Mittwochabend in Frankfurt landen. Die deutschen Behörden seien über das Vorgehen informiert worden, erklärte die Fluggesellschaft.

14.03 Uhr: Ikea schließt die Hälfte seiner Möbelhäuser in China

Der schwedische Möbelkonzern Ikea schließt wegen des neuartigen Coronavirus vorübergehend rund die Hälfte seiner Warenhäuser in China. Diesen Entschluss habe das Unternehmen nach reichlichen Überlegungen zu der Situation gefasst, teilte der Ikea-Mutterkonzern Ingka auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Gesundheit und Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter habe für Ikea immer oberste Priorität. Die betroffenen Angestellten seien gebeten worden, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben.

Die Ingka-Gruppe betreibt 30 Ikea-Möbelhäuser in China, in denen knapp 14.000 Mitarbeiter angestellt sind. Der Ikea in der Millionenstadt Wuhan war schwedischen Medienberichten zufolge bereits vor knapp einer Woche geschlossen worden. Seitdem hat Ikea demnach auch Geschäftsreisen aus und nach China verboten.

14.02 Uhr: Virus erstmals auch bei Ausländern in China festgestellt

Erstmals ist in China eine Coronavirus-Infektion bei fünf Ausländern bestätigt worden. Es handelt sich um zwei Australier, einen Pakistani und zwei Hongkonger, wie der Vizechef des Gesundheitsamtes der südchinesischen Provinz Guangdong, Chen Zhusheng, nach Angaben des Nachrichtenportals "Zhongguo Xinwenwang" berichtete. Zwar sind zuvor auch schon mehrere andere Ausländer erkrankt, darunter vier Deutsche. Allerdings wurde bei ihnen die Infektion nicht in China diagnostiziert.

Die beiden Australier seien von einer Reise in die schwer betroffene Metropole Wuhan in Zentralchina zurückgekommen. Der erkrankte Pakistani sei ein Student, der in Wuhan studiert habe. Sein Zustand sei stabil. Einer der beiden Hongkonger habe lange in Wuhan gearbeitet. Der andere sei in der um Wuhan liegenden Provinz Hubei gewesen und nach der Rückkehr erkrankt. Sein Zustand sei stabil.

13.57 Uhr: Kreis korrigiert Zahl der Verdachtsfälle

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle nach unten korrigiert. Nicht zwei weitere Patienten stehen unter Verdacht, mit dem Erreger infiziert zu sein, sondern nur ein weiterer. Das berichtet die Siegener-Zeitung. Dieser Patient sei gegen Mittag in das Kreisklinikum in Weidenau gebracht worden. Damit gibt es im Siegerland möglicherweise zwei Fälle des Coronavirus.

13.11 Uhr: Rückhol-Aktion von Deutschen in China steht kurz bevor

Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass Deutsche aus China in den nächsten Stunden ausgeflogen werden. "Wir wollen die Deutschen aus Wuhan und aus der Provinz Hubei schnellstmöglich ausfliegen", sagt Spahn. Er sei mit den hessischen Behörden in Kontakt, um die Ankunft auf dem Flughafen Frankfurt/Main zu regeln.

13.07 Uhr: Noch mehr Verdachtsfälle im Siegerland

Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle auf drei gestiegen. Bereits seit Dienstag befindet sich ein Mann auf der Isolierstation im Kreisklinikum in Siegen-Weidenau, wie Kreissprecher Torsten Manges sagte. Zwei weitere Verdachtsfälle sollten im Laufe des Mittwochs ebenfalls in dem für solche Fälle spezialisierten Kreiskrankenhaus eintreffen und isoliert werden. Bei allen drei Patienten werde nun ein Labor in Berlin diagnostizieren, ob tatsächlich eine Infektion mit dem Virus vorliegt, sagte Manges.

"Ob sich die Verdachtsmomente erhärten und tatsächliche Infektionen vorliegen, kann erst nach Abschluss der Diagnostik gesagt werden", hieß es in der Mitteilung des Kreises. Weitere Details, auch zur Frage, ob die Patienten in einem Zusammenhang stehen, waren zunächst nicht bekannt.

13.02 Uhr: Familie des ersten deutschen Coronavirus-Infizierten weiter gesund

Die Familienangehörigen des ersten Patienten mit Coronavirus in Deutschland sind weiterhin gesund. "Mutter und Kind haben nach wie vor keine Symptome", sagte der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg am Lech, Wolfgang Müller, am Mittwoch unter Verweis auf aktuelle Informationen zum Gesundheitszustand der beiden. Deshalb sei auch die Kinderkrippe, in der das Kind normalerweise betreut wird, weiterhin geöffnet.

"Wir haben gestern Nachmittag die Kindergartenleitung und auch die Eltern direkt mit einem kleinen Anschreiben informiert und darauf hingewiesen, dass es eine Kontaktperson gibt", schilderte Müller. Weitere Maßnahmen seien nach Einschätzung der Experten nicht erforderlich, weil das Kind bislang nicht erkrankt sei. Die Entscheidung, offensiv über die Erkrankung seines Vaters zu informieren, sei mit der Task-Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgesprochen gewesen, berichtete Müller. "Lieber zu viel informiert als einmal zu wenig und hinterher dem Vorwurf ausgesetzt sein, dass wir die Gefahr verharmlost hätten."

12.30 Uhr: Briten sollen in Militär-Basis isoliert werden

Aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogene Briten kommen 14 Tage lang in Quarantäne – wahrscheinlich auf einer Militärbasis. "Wir arbeiten hart daran, Briten aus Wuhan zurückzuholen", teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Sicherheit für die Öffentlichkeit vor dem Coronavirus habe dabei aber absoluten Vorrang. Die Metropole Wuhan gilt als Ausbruchsort der neuen Lungenerkrankung.

Das Gesundheitsministerium erwäge, die Betroffenen in einer Einrichtung auf einer britischen Militärbasis unterzubringen, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Sie müssten dann wohl einen Vertrag unterschreiben, in dem sie der Quarantäne zustimmen.

12.10 Uhr: Mittlerweile 132 Tote in China – Bundeswehr-Maschine soll in Frankfurt landen

Derzeit laufen auch Abstimmungen mit chinesischen und hessischen Behörden, um Deutsche auszufliegen. Die Maschine solle dann in Frankfurt landen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF. "Wir müssen vorbereiten, wie hier mit den Passagieren weiter verfahren wird." Es hätten sich etwa 100 Ausreisewillige gemeldet. Menschen mit Krankheitssymptomen würden aber nicht an Bord gelassen. In China stieg die Zahl der Toten unterdessen von 106 auf 132 an.

11.11 Uhr: Ausbruch führt zu rassistischen Tönen

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China bringt in einigen Ländern auch diskriminierende Töne mit sich. Eine Onlinepetition aus Malaysia sammelte bis Mittwoch mehr als 400.000 Unterstützer. Darin wird ein Einreiseverbot für Chinesen gefordert. Das Virus habe sich in der Welt durch eine "unhygienische Lebensweise" verbreitet, heißt es in der Petition mit Blick auf die chinesische Bevölkerung. In Malaysia gibt es laut der Zeitung "Straits Times" (Singapur) sieben bestätigte Fälle. In Frankreich, wo es mehrere Fälle gibt, prangerten Menschen asiatischer Herkunft diskriminierendes Verhalten an. Unter dem Hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (auf Deutsch: Ich bin kein Virus) berichteten sie in den sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen mit Rassismus im Alltag seit Aufkommen des Virus.

Hunderttausende von Südkoreanern schlossen sich im Internet wegen der neuartigen Lungenkrankheit einer Petition für das vorläufige Verbot von Besuchern aus China an. Die noch vergleichsweise neutral formulierte Petition wurde in der vergangenen Woche auf die Website des Präsidialamts in Seoul gestellt. Bis zum Mittwoch gab es mehr als 578.000 Zustimmungen. Bisher sind vier Infektionsfälle in Südkorea gemeldet. Es wird vermutet, dass das Virus seinen Ausgang auf einem Markt in der zentralchinesischen Elf-Millionen-Metropole Wuhan hatte, wo Wildtiere zum Verzehr verkauft wurden.

10 Uhr: Russland und China arbeiten zusammen an Impfstoff

Russland und China arbeiten nach russischen Angaben zusammen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Peking habe das Erbgut des Virus an Russland übergeben, teilt das russische Konsulat im chinesischen Guangzhou mit. "Russische und chinesische Wissenschaftler haben mit der Arbeit an einem Impfstoff begonnen." In Russland gibt es bislang noch keinen bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus.

9.43 Uhr: Berlinerin hat sich nicht mit Virus infiziert

Entwarnung in Berlin: Eine Frau, die im Risikogebiet in China unterwegs gewesen ist und bei der sich Symptome einer Erkrankung zeigten, ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet der "Tagesspiegel" und beruft sich auf eine Sprecherin des Senats. Damit gibt es in Deutschland weiterhin nur vier bestätigte Fälle der Viruserkrankung.

9.15 Uhr: Coronavirus-Verdachtsfall im Kreis Siegen-Wittgenstein

Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es einen Coronavirus-Verdachtsfall. Ein Patient sei deshalb seit Dienstag auf der Isolierstation im Kreisklinikum in Siegen-Weidenau, sagte der Amtsleiter Brand- und Bevölkerungsschutz, Thomas Tremmel, am Mittwochmorgen. Der Verdacht sei bislang weder bestätigt noch ausgeräumt. Weitere Details zu dem Fall nannte er nicht.

Zuvor hatte die "Siegener Zeitung" darüber berichtet. Dem Bericht zufolge handelt es sich laut Landrat Andreas Müller (SPD) bei dem Patienten um einen Mann, der kürzlich von einer Geschäftsreise aus China zurückgekehrt war.

9 Uhr: Spahn – Etwa hundert Deutsche wollen aus Wuhan ausgeflogen werden

Etwa hundert Deutsche wollen nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus der besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen chinesischen Metropole Wuhan ausgeflogen werden. Die Vorbereitungen zu diesem Flug seien auf dem guten Wege, sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Spahn ließ dabei offen, wie mit den aus Wuhan zurückkehrenden Deutschen nach ihrer Ankunft in Frankfurt am Main umgegangen werde und ob sie womöglich direkt danach isoliert werden. "Wir sind da in Kontakt mit den hessischen Behörden", sagte der Bundesgesundheitsminister.

Trotz der mittlerweile bestätigten vier Krankheitsfälle auch in Deutschland sagte Spahn, er rate weiter zur "wachsamen Gelassenheit". Die Krankheitsverläufe der bekannten deutschen Fälle seien "sehr milde", die deutschen Behörden seien sehr gut vorbereitet.

Außerdem agiere China deutlich transparenter als bei der SARS-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003. Spahn räumte aber ein, dass er sich von China manchmal noch mehr Transparenz wünschen würde.

8.30 Uhr: British Airways setzt wegen Coronavirus alle Flüge nach China aus

Die britische Fluggesellschaft British Airways setzt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China alle ihre Flüge in die Volksrepublik und von dort nach Großbritannien aus. Das gelte ab sofort, teilte die Airline am Mittwoch mit. Sie verwies auf die Reisehinweise des britischen Außenministeriums für China. Dort liegt die offizielle Zahl der Erkrankungen inzwischen bei knapp 6.000.

4.02 Uhr: IOC wegen Tokio 2020 in Kontakt mit der WHO

Der Ausbruch des Coronavirus in China beschäftigt auch das Internationale Olympische Komitee. "Das IOC steht mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und seinen eigenen Experten in Verbindung", teilte es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur knapp ein halbes Jahr vor Beginn der Spiele in Tokio mit. "Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten sind ein wichtiger Bestandteil der Pläne für Tokio 2020, um sichere Spiele zu bieten."

Das Organisationskomitee werde weiterhin mit allen relevanten Organisationen zusammenarbeiten, die die Infektionsfälle beobachten und gegebenenfalls erforderliche Gegenmaßnahmen treffen. Wegen des Coronavirus wurden bereits Olympia-Qualifikationsturniere der Fußballerinnen, Basketballerinnen und Boxer aus China verlegt.

1.07 Uhr: Nachzucht des Virus für Impfstoffentwicklung gelungen

Einem Team von australischen Wissenschaftlern ist die Reproduktion des Coronavirus im Labor gelungen. Der Durchbruch könnte dazu beitragen, die globale Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen. "Mit dem echten Virus haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Testmethoden zu validieren und zu verifizieren und ihre Empfindlichkeiten und Besonderheiten zu vergleichen", sagte Julian Druce, Leiter des Labors für Virusindentifikation am Peter Doherty-Instituts in Melbourne. Die gezüchtete Virusprobe könne so bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen.

0.10 Uhr: 25 neue Todesfälle in chinesischer Provinz Hubei

In der zentralchinesischen Provinz Hubei sind weitere 25 Menschen durch die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Dies teilten die dortigen Behörden am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der in China offiziell verzeichneten Todesfälle durch den Erreger stieg damit auf 131.

00.06 Uhr: Autozulieferer schließt wegen vier Coronavirus-Fällen Standort

Wegen vier mit dem neuen Coronavirus infizierten Mitarbeitern schließt der Automobilzulieferer Webasto seinen Stammsitz im oberbayerischen Gauting bis Sonntag. Bis dahin sollen Mitarbeiter der Firmenzentrale auch nicht an nationale und internationale Standorte reisen, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Für China gelte sogar eine Sperre für zwei Wochen.

Die vier ersten in Deutschland bestätigten Fälle der neuen Lungenkrankheit sind allesamt Mitarbeiter des Unternehmens. Eine Kollegin aus China war vergangene Woche zu einer Schulungsmaßnahme im Gautinger Ortsteil Stockdorf. Dort hatten sich die vier Mitarbeiter nach bisherigen Erkenntnissen angesteckt.