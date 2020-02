An Bord der "Diamond Princess"

Coronavirus – Erste Innenaufnahmen von Quarantäne-Schiff

06.02.2020, 12:26 Uhr | t-online.de, joh

Bilder aus der Quarantäne: Ein Passagier veröffentlicht exklusive Fotos und Videos aus dem wegen Coronavirus-Fällen isolierten Kreuzfahrtschiff. An Bord befinden sich auch deutsche Touristen.

Ein Twitter-Nutzer gibt aus dem derzeit wegen Coronavirus-Erkrankungen unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs "Princess Diamond" einen exklusiven Einblick in die Lage an Bord. Er teilt im Internet mehrere Fotos und Videos aus dem Inneren des Schiffes, das in Japan vor Anker liegt. Darauf zu sehen sind mutmaßlich medizinisches Personal und andere Passagiere.



Viele Gänge scheinen menschenverlassen, die Passagiere tragen Atemschutzmasken, die Mahlzeiten werden offenbar direkt in die Kajüte gebracht. Wie das japanische Gesundheitsministerium mitteilt, sind zehn weitere Coronavirus-Fälle an Bord registriert worden. Infiziert sind damit insgesamt 20 Menschen, die in örtliche Krankenhäuser gebracht werden sollen.



Acht Deutsche an Bord

Auch acht Deutsche sind an Bord des Kreuzfahrtdampfers. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie aber nicht unter den Infizierten. Die übrigen der insgesamt 2.666 Passagiere, etwa die Hälfte davon Japaner, sowie 1.045 Crew-Mitglieder sollen nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums zunächst für weitere 14 Tage an Bord bleiben, da die Untersuchungen weitergehen.

I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj — だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 5, 2020

Das Kreuzfahrtschiff dockte am Donnerstagmorgen im Hafen von Yokohama an, um die Versorgung für die andauernde Quarantäne sicherzustellen. Kato hatte erklärt, dass die an Bord verbleibenden Passagiere und Besatzungsmitglieder zwei Wochen auf dem Schiff ausharren müssen. Er verwies auf die bisherigen Erkenntnisse, wonach es bis zu 14 Tage dauern kann, bis mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte die ersten Symptome zeigen.

In China gibt es inzwischen etwa 28.000 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen, mehr als 560 Menschen starben. In Japan gibt es 25 bestätigte Fälle – die Infektionen auf dem Kreuzfahrtschiff nicht eingeschlossen. Das Schiff hat insgesamt 3.711 Passagieren und Besatzungsmitlieder an Bord. Auslöser der Quarantäne war der Fall eines 80-jährigen Passagiers, der die "Diamond Princess" in Hongkong verließ und dann dort positiv auf das Coronavirus 2019-nCoV getestet wurde.