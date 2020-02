Urlaubsschiff unter Quarantäne

39 weitere Coronavirus-Infizierte auf "Diamond Princess"

12.02.2020, 02:57 Uhr | dpa

An Bord des Kreuzfahrtschiffes breitet sich das Coronavirus weiter aus. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Yokohama (dpa) - An Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes im japanischen Yokohama ist bei weiteren 39 Menschen eine Infizierung mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium bekannt.

Vier Personen zeigten ernste Symptome. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord auf 174. Die übrigen der rund 3600 Passagiere und Crew-Mitglieder sollen mindestens noch bis zum 19. Februar an Bord bleiben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes sind auch zehn deutsche Staatsangehörige.