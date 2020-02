An der Steilküste abgestürzt?

Passanten finden toten Mann auf Rügen

12.02.2020, 11:28 Uhr | dpa

Auf Rügen haben Passanten am Dienstag eine grausige Entdeckung gemacht: Am Fuß der Steilküste entdeckten sie eine Leiche. Die Identität ist ungeklärt.

Ein Mann ist vermutlich an der Steilküste der Insel Rügen abgestürzt und ums Leben gekommen. Passanten hatten den Toten am Dienstagnachmittag am Fuß der Felsen gesehen. Höhenretter der Feuerwehr bargen die Leiche, wie die Polizei mitteilte.



Die Ermittler hatten zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden und gingen von einem Absturz aus. Die Absturzursache und die Identität des Mannes blieben aber erstmal unklar.