Karneval in Volkmarsen

Auto fährt in Rosenmontagszug in Hessen – Dutzende Verletzte

24.02.2020, 19:34 Uhr | dpa, AFP, rtr, jmt

Beim Karneval im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in den Rosenmontagszug gefahren. Die Polizei meldet mehrere Verletzte. An diesem Ort gab es den Vorfall, wie t-online.de via Google zeigt.

Beim Karneval im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in den Rosenmontagszug gefahren. Die Polizei meldet Schwerverletzte und schließt Vorsatz nicht aus. Der Fahrer wurde festgenommen.

Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren. Das Polizeipräsidium Nordhessen bestätigte t-online.de, dass es mehrere Dutzend Verletzte gebe, auch Schwerverletzte und Kinder. Frankfurts Polizeipräsident sprach von 30 Verletzten, darunter sieben Schwerverletzten. Tote gab es demnach nicht. Vorsichtshalber wurden alle Umzüge in Hessen abgebrochen. Hinweise auf konkrete Gefährdungen andernorts gab es allerdings nicht.



Der 29-jährige Fahrer des Pkw wurde festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zum Motiv könne man nichts sagen: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Der Verdächtige sei nicht vernehmungsfähig und habe sich ebenfalls Verletzungen zugezogen. Es handele sich um einen Einwohner der nordhessischen Kleinstadt mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, er sei nicht als Extremist bekannt, aber mit Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Polizei: "Vorsatz nicht auszuschließen"

Um den Tathergang herrschte auch am Abend noch Verwirrung. Nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten gab es eine zweite Festnahmen. Es sei aber noch nicht klar, ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gelte oder ein Zeuge sei. Es steht außerdem weiter nicht fest, ob der Fahrer tatsächlich absichtlich in die Menschenmenge fuhr. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen-Presseagentur: "Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus."

Wenig später widersprach eine Polizeisprecherin der Aussage allerdings bei t-online.de vehement und bestätigte lediglich: "Wir können ein vorsätzliches Tatgeschehen nicht ausschließen." All das sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete ein Dementi eines Sprechers. Er könne nicht bestätigen, dass es sich bei dem Vorfall um Absicht gehandelt habe.

Der Verdächtige war am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in die Menschenmenge gefahren – laut Landesinnenministerium "mit hoher Geschwindigkeit". Ein Augenzeuge hatte der "Hessenschau" berichtet, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gerast, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Ein Lokalzeitung hatte deswegen früh von einem angeblichen Anschlag berichtet – daraufhin verbreitete sich das Schlagwort in den sozialen Medien. Später änderte die Zeitung aber ihre Überschrift im Onlineauftritt.

Polizei hat Hinweisportal eingerichtet

Die Polizei bat darum, keine ungesicherten Meldungen oder Bilder und Videos von dem Vorfall zu verbreiten. Ein Hinweisportal sei eingerichtet. Wo es zu dem Geschehen kam, sehen Sie oben im Video. Mehrere regionale Medien hatten zunächst von 10 bis 15 Verletzten berichtet, darunter Kinder. Bilder zeigten einen silberfarbenen Mercedes an der Unglücksstelle.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6.800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es dort einen Feueralarm in der Halle einer Karnevalsveranstaltung gegeben. Der Grund dafür sei aber nicht feststellbar gewesen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.

Die Polizei Mainz teilte mit, dass sie aufgrund der Lage in Volkmarsen die Videoüberwachung im Bereich des Mainzer Zuges anpasse. Videodrohnen würden nun besonders an den Zufahrtsstraßen und Rändern des Veranstaltungsorts eingesetzt, um auffällige Fahrzeugbewegungen frühzeitig zu erkennen.