Aktuelle Corona-Lage

Mehr als 190.000 Infizierte in Deutschland

20.06.2020, 06:09 Uhr | dpa, t-online.de

Noch immer infizieren sich weltweit immer mehr Menschen mit dem Coronovirus: Inzwischen gibt es mehr als acht Millionen, die sich mit dem Erreger angesteckt haben. Auch in Deutschland steigen die Zahlen weiter an.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden. Bis Samstag (20. Juni, 6.10 Uhr) waren nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität weltweit 8.641.120 Infektionen registriert. 459.474 Menschen sind gestorben.

Bundesweit gibt es 190.299 bestätigte Infektionen, wie die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zeigen. 8.887 Menschen sind gestorben. 173.972 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Die folgende Karte zeigt die absoluten Fallzahlen an. Gehen Sie auf einen Landkreis, um mehr Informationen angezeigt zu bekommen.

Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es sein, dass die Zahlen von denen anderer Stellen abweichen.

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Tage, in denen sich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern die Corona-Fälle verdoppeln. Ein höherer Wert ist also besser, weil er eine langsamere Verbreitung anzeigt.

Die nächste Karte zeigt, welche Landkreise im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl am stärksten betroffen sind. Hier werden die absoluten Fallzahlen in den Großstädten relativiert und ländlichere Regionen rücken in den Fokus:





Zur Methodik:

t-online.de bezieht die weltweiten und bundesdeutschen Fallzahlen von der Johns-Hopkins-Universität.

Weil die Universität keinerlei Zahlen zu Landkreisen und Bundesländern veröffentlicht, stammen diese von der Firma Risklayer. Diese wiederum trägt die Daten im sogenannten Crowdsourcing-Verfahren zusammen. Das heißt, dass Freiwillige die Informationen bei den regionalen Behörden abfragen und in ein gemeinsames Dokument eintragen, wo sie von anderen mehrfach überprüft und verifiziert werden. Als Hauptquelle dienen dabei die jeweiligen Websites der Landkreise und anderer offizieller Stellen.

Die lokalen Behörden melden neue Fälle oft schneller als die Einrichtungen der Länder oder des Bundes und aktualisieren ihre Angaben in unregelmäßigen Abständen. In der Gesamtzahl auf Landes- und Bundesebene kann es in den hier dargestellten Daten aufgrund des Meldeverzugs zu Abweichungen zu den Zahlen des Robert Koch-Instituts oder der Johns-Hopkins-Universität kommen.

Um neue Entwicklungen auf Landkreisebene möglichst in Echtzeit wiedergeben zu können, aktualisieren wir unsere Infografik stündlich. Das heißt, sobald Risklayer seine Daten ergänzt, sehen Sie dies auch bei uns. (Tipp: Um die kreisfreien Städte zu sehen, müssen Sie eventuell näher in die Karte hineinzoomen.)

Trotzdem können diese Daten nicht das tatsächliche Ausbruchsgeschehen wiedergeben. Dies liegt unter anderem an Faktoren wie der Inkubationszeit, der Zahl der durchgeführten Tests und den jeweiligen Diagnose- und Meldeverfahren in den Regionen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Infizierten und bereits Genesenen aus.