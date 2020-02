Aktuelle Leserdebatte

Wie beeinflusst das Coronavirus Ihr Leben?

Das Coronavirus hat mehrere Regionen in Deutschland erreicht. Nach und nach werden weitere Infektionen bekannt. Was bewegt Sie im Hinblick auf das Virus? Wie stellen Sie sich darauf ein?

Nachdem das Virus Covid-19 zunächst im Westen und Süden der Bundesrepublik aufgetreten war, ist es nun auch in Hamburg angekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch: "Wir stehen am Anfang einer Epidemie in Deutschland." Experten warnen jedoch vor einer Panik.

Doch inzwischen legen sich viele Menschen Vorräte an Nahrungsmitteln an. Sie möchten für alle Fälle vorbereitet sein. In Apotheken und Drogerien sind Atemmasken und Desinfektionsmittel stark nachgefragt. Mithin kommt es hier bereits zu Lieferengpässen und daraus folgenden Wucherpreisen.

Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten wissen, was Sie zum Thema Corona bewegt. Beeinflusst die Sorge vor dem Virus Ihr Leben? Haben Sie sich bereits Vorräte zugelegt oder machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie Ihre nächste Urlaubsreise antreten können. Schreiben Sie uns im Kommentarbereich unter diesem Artikel.

Hinweis: Wir bitten um konstruktive Beiträge. Schlagabtausch untereinander ist hier explizit nicht gewünscht. Wir behalten uns vor, themenfremde Beiträge oder solche, die keine Argumente enthalten oder gegen unsere Netiquette verstoßen, nicht zu veröffentlichen.