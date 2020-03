Weiteres Todesopfer

Sieben gemeldete Coronavirus-Tote in Deutschland

13.03.2020, 14:15 Uhr | dpa

Corona-Abstrich-Zentrum in Stuttgart. In Kirchheim unter Teck ist ein weiterer Patient gestorben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa. (Quelle: dpa)

Stuttgart (dpa) - Mit einem zweiten gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang sieben Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt.

Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Neben den beiden Männern in Baden-Württemberg gibt es vier Tote in Nordrhein-Westfalen und einen in Bayern. Die Todesopfer in Deutschland waren zwischen 67 bis 89 Jahre alt. Zudem starb ein 60-jähriger Deutscher in Ägypten.