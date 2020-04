Neuinfektionen und Genesene

Diese Kurve macht Deutschland Hoffnung

Die Coronavirus-Krise könnte uns noch monatelang beschäftigen. Infektionskurven in Europa zeigen steil nach oben. Doch es gibt auch Länder, in denen es positiver aussieht. Eine Animation zu Neuinfektionen und Genesenen. (Quelle: t-online.de)

Covid-19 hat die Welt fest im Griff. Die globalen Fallzahlen steigen weiter. Doch die Corona-Entwicklungen in Deutschland zeigen auch positive Trends auf.

Seitdem der Erreger SARS-CoV-2 Europa und die USA erreicht hat, steigt die Rate der Neuinfektionen weltweit an. Doch es gibt auch Länder, in denen sich die Maßnahmen deutlich positiver ausgewirkt haben. Und auch in Deutschland zeichnen sich bei den aktiven Fällen und den Genesenen mittlerweile positive Entwicklungen ab.

Wie die Kurve der Neuinfektionen und Genesenen in Deutschland aussieht und wie sich die Entwicklungen bei Covid-19 im weltweiten Vergleich darstellen, sehen Sie in unseren Animationen oben – oder hier.