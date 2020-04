Baden-Würrtemberg

Motorradfahrerin rast gegen eigenes Haus und stirbt

19.04.2020, 15:52 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen (Symbolbild): In Baden-Württemberg ist es zu zwei tödlichen Motorradunfällen gekommen. (Quelle: EIBNER/Benjamin Horn/imago images)

Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Motorrad – und kracht gegen ihr eigenes Haus. Es war am Wochenende nicht der einzige tödliche Motorradunfall in Baden-Württemberg.

Tödlicher Unfall direkt vor dem Wohnhaus in Sonnenbühl: Weil eine Motorradfahrerin mit der Fußraste ihres Zweirads am Eingangstor zu ihrem Grundstück bei Reutlingen hängenblieb, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern und beschleunigte so stark, dass sie gegen die Hauswand prallte.



Mit schweren Verletzungen wurde die 49-Jährige am Samstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort starb sie kurze Zeit später.

Weiterer tödlicher Motorradunfall in Rottweil

In Rottweil, ebenfalls in Baden-Württemberg, kam es am Samstagmittag zu einem weiteren tödlichen Motorradunfall. Wegen eines missglückten Überholmanövers starb dabei ein 31 Jahre alter Motorradfahrer.



Nach Angaben der Polizei vom Sonntag bemerkte Mann beim Überholen ein entgegenkommendes Auto vermutlich zu spät, machte eine Vollbremsung, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem Wagen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 35 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.