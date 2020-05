Baggerführer fällt in Herne in acht Meter tiefe Grube

Schwerer Unfall in Herne

Baggerführer fällt in acht Meter tiefe Grube

13.05.2020, 21:17 Uhr | dpa

Schockierender Vorfall auf einer Baustelle im Ruhrgebiet: Ein 23-Jähriger Baggerführer fällt samt Gefährt in eine etwa acht Meter tiefe Grube. Der Mann wurde schwer verletzt geborgen.

Ein 23 Jahre alter Baggerführer aus Bayern ist auf einer Baustelle in der Ruhrgebietsstadt Herne samt Bagger in eine etwa acht Meter tiefe Grube gefallen. Die Ursache des Unfalls blieb am Mittwochabend zunächst unklar, wie die Polizei in Bochum mitteilte.

Der schwer verletzte Mann aus Neumarkt in der Oberpfalz sei von der Feuerwehr Herne geborgen worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Notruf sei gegen 17.40 Uhr eingegangen. Da es sich um einen Arbeitsunfall handle, übernehme das zuständige Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen.