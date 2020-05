USA

Großfeuer in Los Angeles - Feuerwehrleute verletzt

17.05.2020, 06:59 Uhr | dpa

Beim Löschen eines Großbrandes in Los Angeles sind am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Feuerwehrleute verletzt worden. Foto: Stefanie Dazio/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Los Angeles (dpa) - Beim Löschen eines Großbrandes in Los Angeles sind am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Feuerwehrleute verletzt worden. Nach Angaben der Behörden hatten die Flammen nach einer Explosion in der Innenstadt der Westküstenmetropole auf mehrere Gebäude übergegriffen.

Mehr als 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz, etwa zehn Helfer seien verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Lokale Medien berichteten über dichte Rauchwolken an dem Brandort in einem Geschäftsviertel. Näheres über die Ursache des Feuers wurde zunächst nicht bekannt.