Unglück in Thüringen

Linienbus fährt in Vorgarten – zwei Verletzte

24.06.2020, 19:56 Uhr | dpa

Im Ilm-Kreis kommt ein Linienbus von der Straße ab und kippt später dann zur Seite. Die Polizei hat bereits erste Erkenntnisse zum Hergang bekanntgegeben.

Ein Linienbus ist in Cottendorf im thüringischen Ilm-Kreis in einen Vorgarten gefahren und zur Seite gekippt. Der 41 Jahre alte Fahrer und eine 77 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, wie die Polizei berichtete. Mehr Fahrgäste seien nicht im Bus gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme in einer Kurve der Ortschaft mit dem Bus von der Straße ab. Er durchbrach dabei einen festen Zaun zwischen zwei Häusern. Das Gelände dort sei abschüssig, so die Polizei. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 60 000 Euro geschätzt.