Unglück in Warschau mit Todesopfer

Bus stürzt von Überführung

25.06.2020, 14:59 Uhr | dpa, t-online.de

Bus stürzt in Warschau von Überführung: Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, 21 weitere verletzt. (Quelle: Pawel Supernak/dpa)

In Warschau stürzt ein Linienbus von einer Überführung. Der Fahrer hatte möglicherweise sein Bewusstsein verloren. Es gibt einen Toten – und viele Verletzte.



Beim Sturz eines Linienbusses von einer Überführung in Warschau ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. 16 weitere wurden verletzt. Fünf Passagiere seien in kritischem Zustand, sagte Polens Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Donnerstag. Ein Sprecher der Feuerwehr hatte die Zahl der Verletzten zunächst mit 20 angegeben.

Nach Angaben einer Sprecherin der Stadtverwaltung handelte es sich um einen Bus der städtischen Verkehrsbetriebe. Über die Unfallursache gab es zunächst keine gesicherten Erkenntnisse. Ein Polizeisprecher sagte, möglicherweise habe der Busfahrer der Bewusstsein verloren.

Treibstoff muss von Spezialisten entfernt werden

Aufnahmen des Senders TVN24 zeigten, dass das Vorderteil des Gelenkbusses von der Überführung einer Autobahn über eine Schnellstraße in die Tiefe gestürzt war. Der hintere Teil des Busses hing noch fest. Sanitäter kümmerten sich in einem Zelt um die Verletzten.

Die Feuerwehr sei vor Ort, da der Bus einen Antrieb mit Gas habe, sagte der Chef der Gebietsverwaltung. Der Treibstoff solle von Spezialisten aus dem Tank entfernt werden, damit das Wrack sicher geborgen werden könne.