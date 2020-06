Seit Beginn der Corona-Pandemie

Zahl der Infektionsfälle weltweit übersteigt 10 Millionen

28.06.2020, 13:05 Uhr | AFP

Corona-Test: Weltweit sind nun über 10 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt (Symbolbild). (Quelle: MiS/imago images)

Weltweit sind inzwischen 10.001.527 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die John Hopkins-Universität am Sonntag bekannt. Die Zahl der Todesfälle liegt kanpp über 499.000.

Der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent ist nach wie vor Europa: Dort wurden inzwischen mehr als 2,6 Millionen Infektionen und fast 196.000 Todesfälle registriert. Die Statistik der am schwersten betroffenen Länder wird weiterhin von den USA angeführt, wo mehr als 2,5 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet wurden und 125.539 starben.

Während die Zahl der Neuinfektionen in Europa zuletzt stark zurückgegangen ist, verschlimmert sich die Situation derzeit in vielen Teilen der Erde. Eine Million Neuinfektionen wurden allein in den vergangenen sechs Tagen gemeldet.