Viele Verletzte

Tote nach Explosionen in türkischer Feuerwerksfabrik

03.07.2020, 19:19 Uhr | dpa

Rauchschwaden steigen nach Explosionen über einer Feuerwerksfabrik in der Türkei auf. Foto: Uncredited/IHA/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Istanbul (dpa) - Bei mehreren Explosionen in einer Fabrik für Feuerwerkskörper in der Türkei sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen gestorben.

Etwa 97 Menschen seien bei dem Vorfall im westtürkischen Sakarya verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Es seien Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls aufgenommen worden, sagte Innenminister Süleyman Soylu.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, insgesamt arbeiteten 189 Menschen in der Fabrik. Es seien noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen, sagte er, ließ aber offen, ob alle Arbeiter zum Zeitpunkt der Explosion in der Fabrik waren. Durch fortlaufende Explosionen waren die Rettungsarbeiten erschwert worden.

Nach Angaben des Gouverneurs der Provinz Sakarya, Cetin Oktay Kaldirim, waren 110 Tonnen explosive Stoffe in dem Gebäude gelagert. Die Explosionen seien auch 30 Kilometer weit entfernt noch zu hören gewesen. Er warnte vor giftigem Rauch, der durch den Brand ausgetreten sei. Was den Vorfall ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt.

Fernsehbilder von zeigten dichte Rauchwolken und Feuerwerk am Himmel. Immer wieder waren laute Explosionen zu hören. Kräfte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien im Einsatz und Helikopter im Einsatz. Die Gegend sei abgesperrt worden, hieß es.