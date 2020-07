Höchster Anstieg weltweit

WHO meldet neuen Rekord an gemeldeten Corona-Neuinfektionen

25.07.2020, 04:18 Uhr | dpa

Die Pandemie erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt: Rekord an gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Foto: Alastair Grant/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Genf (dpa) - Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag.

Insgesamt waren es 284.196 Fälle, teilte die WHO mit. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67.000. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000.

Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630.000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.