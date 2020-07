Harte Strafen angekündigt

21 Tote in Indien durch illegal gebrannten Alkohol

31.07.2020, 19:22 Uhr | dpa

Offenbar giftiger Alkohol hat zu vielen Todesfällen unter Dorfbewohnern im Bundesstaat Punjab geführt. Der Regierungschef will nun handeln.

Mindestens 21 Menschen sind nach dem Trinken von illegal gebrautem und wohl giftigem Alkohol in Indien gestorben. Die Behörden des Bundesstaates Punjab gaben am Freitag bekannt, eine Untersuchung einzuleiten. Bei den Toten handle es sich um Dorfbewohner – hauptsächlich arme Bauern und Arbeiter. Ein weiterer Dorfbewohner sei in einem kritischen Zustand, hieß es. Der Regierungschef von Punjab kündete an, die Hersteller des illegal gebrauten Alkohols hart zu bestrafen.

In Indien floriert das Geschäft mit illegal gebrautem Alkohol, weil er deutlich günstiger ist als der kommerziell produzierte. Er enthält aber oft Methanol, eine Chemikalie, die beispielsweise in Frostschutzmittel verwendet wird. Jährlich sterben im 1,3-Milliarden-Einwohnerland laut Regierungsangaben rund Tausend Menschen nach dem Genuss solchen Alkohols.