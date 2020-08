Unglück in Ostfildern

16-jähriger Pedelec-Fahrer gerät vor S-Bahn und stirbt

12.08.2020, 09:47 Uhr | dpa, AFP, mk

Ein Rettungshubschrauber brachte den verunglückten 16-Jährigen in eine Klinik; dort erlag er seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) (Quelle: Michael Kristen/imago images)

An einem Bahnübergang im baden-württembergischen Ostfildern ist ein junger E-Bike-Fahrer tödlich verunglückt. Er hatte offenbar eine heranfahrende S-Bahn übersehen.

Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer ist in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Jugendliche im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er am Dienstag an einem Bahnübergang die Gleise überqueren, übersah dabei die herannahende Bahn und wurde von ihr erfasst. Ein Hubschrauber flog den schwer verletzten Jugendlichen in eine Klinik.

"Trotz einer Notbremsung und der Abgabe eines Warnsignals konnte der 56-jährige Bahnfahrer einen Zusammenstoß mit dem Radler nicht verhindern", hieß es in einer Polizeimeldung. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde Sachverständiger eingebunden.