Umstände noch unklar

Straßenbahnunfall in Braunschweig: mehrere Verletzte

13.08.2020, 15:36 Uhr | AFP

Straßenbahn in Braunschweig vor dem Residenzschloss (Archivbild): In der niedersächsischen Stadt sind zwei Straßenbahnen verunglückt. (Quelle: Hübner/imago images)

In Braunschweig sind zwei Straßenbahnen verunglückt. Mehr als ein Dutzend Verletzte sind zu beklagen, darunter Schwerverletzte, meldet die Polizei. Die Umstände waren zunächst unklar.

Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen sind in der Braunschweiger Innenstadt am Donnerstagnachmittag etwa 15 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch Schwerverletzte, erklärte die Polizei in der niedersächsischen Stadt. Sie würden von Rettungskräften versorgt.

Die Polizei sprach von einem Unfall, an dem zwei Straßenbahnen beteiligt gewesen seien. Weitere Angaben, etwa zur Unfallursache, lagen nicht vor. Im Unglücksbereich waren mehrere Straßen gesperrt.