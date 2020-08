Wetter-Vorhersage

Deutschland erwartet herbstliches Sturmtief

22.08.2020, 13:48 Uhr | t-online.de, ds, loe, dpa

Das heiße Wetter nimmt so langsam ein Ende. Wo es krachen kann und wie tropisch die Temperaturen in den kommenden Tagen teilweise noch sind, zeigen wir im Video. (Quelle: t-online.de)

Erst kam die Hitze, nun die kalte Dusche: Das Wetter kühlt deutlich ab, es kann zu heftigen Gewittern und in der neuen Woche zu Stürmen kommen. Der Hochsommer ist vorerst vorüber.

Am Wochenende werden uns stellenweise Unwetter begleiten. Es ist schlagartig vorbei mit dem Hochsommer, denn Deutschland kühlt sich runter. Vor allem die Nordhälfte bleibt auch in die neue Woche hinein eher unbeständig, nass und stürmisch. Mitte der Woche erwartet Norddeutschland ein heftiges Sturmtief.

Unwetter im Südosten Richtung Niederbayern

Am Samstag bleibt es warm, aber nicht mehr ganz so heiß. Die Temperaturen pendeln sich bei 21 bis 27 Grad ein. Unwetter ziehen an der neuen Kaltfront im Südosten Richtung Niederbayern auf. Dirk Thiele von der Meteogroup sagt t-online.de: "Die Gewitterfront zieht schnell durch und trödelt nicht. Uns erwartet daher kein Donnerwetter wie zuletzt, doch wir müssen dennoch mit teils kräftigen Niederschlägen und Gewittern rechnen."



Mancherorts haben Niederschläge bereits einen – wenn auch kleinen – positiven Effekt: In Brandenburg etwa sank die Waldbrandgefahr. Am Samstag galt nur noch im Landkreis Prignitz eine hohe Gefahrenstufe. Im Süden im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sei sie noch mittelhoch, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, auf Anfrage. "Von Entwarnung kann aber keine Rede sein", betonte er. Die Niederschläge drangen meist nur in den Oberboden ein. Zudem bleibe abzuwarten, wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickele.

Im Norden und im Westen wechseln sich hingegen Sonne und Wolken ab, es bleibt freundlich. Saarbrücken, Dortmund und Hamburg kommen dabei auf 25 Grad, in Norddeich an der Nordsee werden es 21 Grad. Im Osten werden 25 Grad, im Süden 24 Grad erreicht.

Ab Sonntag deutschlandweit freundlich – aber kein Hochsommer mehr

Am Sonntag wird es deutschlandweit freundlicher bei 19 bis 26 Grad. Nur noch im Norden und Nordwesten kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. "Das nördliche Gebiet sollte am Sonntag eher kein Reiseziel sein", so Thiele. Ansonsten überwiegt ein Sonne-und-Wolken-Mix. Lüdenscheid kommt auf 19 Grad, 21 Grad werden in Hamburg gemessen, in Frankfurt an der Oder gibt es 26 Grad, in München 22 Grad.





Die neue Woche wird stürmisch und unbeständig



In der kommenden Woche bleibt uns dieses eher unbeständige Wetter erhalten. Im Norden um Nordosten kann es noch Schauer geben, sonst gibt es Sonne und Wolken. Besonders die Südhälfte hat Glück: "Der Süden hat von der deutlich sonnigeren Ecke abgebissen", prophezeit Thiele.



Im Norden bleibt es wegen der Nähe zum Tiefdruckzentrum und einem Atlantiktief unbeständig und kühler. Die Temperaturen kommen nur noch selten über 25 Grad. Zeitweiliger Regen bestimmt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. "Die braucht Deutschland dann jetzt aber auch", schließt Thiele ab. Am Mittwoch wartet dann ein erstes herbstliches Sturmtief auf den Norden.