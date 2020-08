Unfall in Dornhan

56-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

24.08.2020, 07:55 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer will im Landkreis Rottweil in einer Kurve überholen, verliert dabei aber die Kontrolle über seine Maschine. Der 56-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem Überholmanöver ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer in Dornhan (Landkreis Rottweil) gestorben. Der Mann sei am Sonntagnachmittag in einer dreiköpfigen Motorradgruppe in Richtung Leinstetten unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

In einer langgezogenen Rechtskurve habe er zunächst ein vorausfahrendes Motorrad und dann ein Auto überholen wollen. Er verlor jedoch die Kontrolle über sein Motorrad, geriet ins Schlingern und fuhr ins Gebüsch. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.