Unglück in Hessen

Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

02.09.2020, 06:37 Uhr | dpa

Aus ungeklärten Gründen ist in eine Autofahrerin in Hessen in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte ihr Fahrzeug mit einem Lkw zusammen. Die 66-Jährige starb an ihren Verletzungen.

Eine 66-Jährige ist mit ihrem Auto im hessischen Marburg-Biedenkopf-Kreis frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Aus zunächst ungeklärten Gründen geriet die Frau am Montagabend mit ihrem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Auf der Bundesstraße bei Lahntal kollidierte sie dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Mit tödlichen Verletzungen wurde die 66-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie an ihren schweren Verletzungen. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.