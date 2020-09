Mann wollte Holz sägen

Traktor überrollt und tötet 76-Jährigen

23.09.2020, 23:06 Uhr | AFP

Trauriger Unfall in Baden-Württemberg: Der Traktor macht sich selbstständig und rollt los. Als der Mann das Gefährt aufhalten will, gerät er unter die Räder und stirbt.

In Baden-Württemberg ist ein 76-Jähriger von einem Traktor überrollt und getötet worden. Der Mann sägte am Mittwoch mit einem anderen Menschen auf einem Grundstück bei Gundelsheim-Höchstberg Holz, wie die Polizei in Heilbronn mitteilte. Das Holz sollte mit einem Traktor abtransportiert werden. Aus unklarer Ursache machte sich der Traktor jedoch selbstständig und rollte los.

Der Senior wollte das Gerät aufhalten, geriet jedoch unter die Räder und wurde überrollt. Der Mann starb noch vor Ort.