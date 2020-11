Unfall in Rotterdam

Bahn rast durch Absperrung – und landet auf Wal-Skulptur

02.11.2020, 13:37 Uhr | loe, dpa

Glück im Unglück hatte der Fahrer einer Straßenbahn in Rotterdam. Die Bahn krachte durch eine Absperrung – ein Kunstwerk verhinderte, dass der Zug abstürzte.

Eine Straßenbahn in Rotterdam ist am Montagmorgen kurz nach Mitternacht durch Sicherheitsbarrieren gekracht und entgleist. Zum Stehen kam sie erst auf einer hohen Walschwanz-Skulptur, die verhinderte, dass die Bahn komplett niederstürzte. Die Skulptur hielt den halben Wagon zehn Meter über dem Boden.

Art literally saves lives https://t.co/IbS9EHE1Vd — shan (@shannsational) November 2, 2020

Der Zug war zuvor durch einen Stoppblock am Bahnhof De Akkers in Spijkenisse am Stadtrand von Rotterdam gefahren. Noch ist unklar, was den Unfall verursacht hatte. Der Zug erlitt dabei erheblichen Schaden. Der Metrofahrer kam mit dem Schrecken davon, wie das Transportunternehmen mitteilte. Einsatzkräfte versuchten am Montag, den Wagen zu bergen. Menschen waren den Informationen zufolge nicht in Gefahr.

Anwohner wurden durch Knall geweckt

Anwohner waren kurz nach Mitternacht durch Lärm nach einem heftigen Aufprall aufgeschreckt. "Auf einmal sah ich, dass der Schwanz besetzt war", sagte ein Mann dem TV-Sender NOS.

Das Kunstwerk besteht aus zwei aus Kunststoff gebauten Fluken, die direkt beim Metro-Bahnhof De Akkers etwa zehn Meter hoch aus dem Wasser ragen. Das Abstellgleis befindet sich auf etwa derselben Höhe. Das Kunstwerk habe vermutlich den Fall des Wagens gestoppt und Schlimmeres verhindert, sagten Experten.