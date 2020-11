Animation zeigt Corona-Vergleich

Erschreckende Entwicklung in den USA und Europas Hotspots

Die täglichen Neuinfektionen steigen in den Vereinigten Staaten immer rasanter. Doch bei genauerem Hinsehen haben europäische Hotspots die USA längst überholt.

Die täglichen Neuinfektionen steigen in den Vereinigten Staaten immer rasanter. Doch ist die Lage in den USA wirklich dramatischer als in europäischen Hotspots?

Mehr als zehneinhalb Millionen Corona-Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie in den USA bereits nachgewiesen. Seit Ende Oktober steigen die täglichen Neuinfektionen rasant. Auch in Europas Hotspots ist der Trend eindeutig. Im Daten-Vergleich von t-online zeigt sich: Je nach Betrachtung haben europäische Hotspots die USA sogar schon überholt.

Wie genau sich die Corona-Zahlen zuletzt in den USA entwickelt haben und wie Europas Hotspots im Vergleich dazu dastehen, sehen Sie oben im Video. Alternativ finden Sie die Video-Animation hier.