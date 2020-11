Wetter-Kolumne im Video

Vorsicht, hier droht diese Woche Glatteis-Regen

30.11.2020, 15:57 Uhr | von Michaela Koschak

Zum Start in die neue Woche bleibt es in Deutschland zunächst trocken. Von Nordwesten nähert sich allerdings eine Wetterfront, die Gefahren mit sich bringen kann.

So richtig winterlich war es am ersten Adventswochenende noch nicht. Zahlreiche Spaziergänger trieb es am Sonntag nach draußen. Doch zum Start in den Dezember wird es in Deutschland allmählich kühler. Durch niedrige Temperaturen und Nieselregen drohen Gefahren auf den Straßen. Wo mit Glätte zu rechnen ist und wie das Wetter in dieser Woche in Ihrer Region wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.



Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Sie arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen sie im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.