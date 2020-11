Vorher-Nachher-Aufnahmen

Krankenschwestern zeigen, wie Corona sie verändert hat

Genesene leiden an Spätfolgen, Angehörige trauern um ihre Liebsten: Die Corona-Krise stellt das Leben vieler Menschen auf den Kopf. Wie die Pandemie auch das Pflegepersonal mitnimmt, zeigen eindrucksvolle Bilder.

Fast 1,5 Millionen Menschen sind weltweit an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, über 250.000 allein in den USA. Krankenschwester Kathryn bekommt die Folgen der Corona-Pandemie jeden Tag zu spüren. "Es ist niederschmetternd, Menschen sterben zu sehen, wenn die Tode zu verhindern gewesen wären“, schreibt sie auf Twitter. Jeden Tag kämpft sie in ihrem Job um Menschenleben. Die Pandemie hat sie verändert und Spuren hinterlassen. Das zeigt sie mit eindrucksvollen Vorher-Nachher-Aufnahmen in den sozialen Netzwerken. Ihre Bilder haben große Aufmerksamkeit bekommen und zahlreiche weitere Mitarbeiter aus dem Pflegewesen animiert, ihre eigenen Bilder zu teilen.

Die eindrücklichen Vorher-Nachher-Aufnahmen der Krankenschwestern sehen Sie oben in unserem Video. Sie finden den Beitrag auch hier.