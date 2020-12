t-online-Adventskalender

Bundeswehr: Tierschutz statt Sprengversuchen

19.12.2020, 00:19 Uhr | lr, t-online

Für das Wohl der Schweinswale verzichtet die Bundeswehr vorerst auf Sprengversuche in der Ostsee. (Quelle: blickwinkel/imago images)

Das Jahr steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Doch war wirklich alles schlecht? Zum Jahresausklang erinnert t-online an 24 positive Geschichten und Fakten. Heute geht es um eine Entscheidung des Militärs.



Was wird Ihnen von 2020 in Erinnerung bleiben? Quarantäne, Isolation, Lockdown? Schutzmaßnahmen wie diese haben unser Leben in der Corona-Pandemie drastisch eingeschränkt. Viele Menschen weltweit haben ihre Jobs verloren oder persönliches Leid erlebt.

Doch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, wie Kanzlerin Merkel die Pandemie im Frühjahr genannt hat, hat uns auch einiges gelehrt. Im Großen über Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Beispiel. Oder über den Wert kleiner, positiver Meldungen.

Die Redaktion von t-online hat als Adventskalender 24 dieser Geschichten für Sie gesammelt. Es sind kleine, kuriose Erfolgsstorys und große Erfindungen dabei.



Jeden Tag wollen wir Ihnen eine dieser Geschichten erzählen. Hier in der Fotoshow.