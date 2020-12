Monate nach Infektion

"Gedächtnis wie ein Sieb": Covid-Patientin schildert Spätfolgen

04.12.2020, 19:55 Uhr | hak, t-online

Sie gelten als genesen, doch bei einigen Covid-19-Patienten können die Spätfolgen schlimmer sein als die eigentliche Erkrankung sein. Das zeigt ein Besuch in einer Rehaklinik für Corona-Langzeitpatienten an der Ostsee. (Quelle: RTL)

Sie gelten als genesen, doch auch Monate nach ihrer Infektion sind einige Covid-19-Patienten noch immer nicht gesund. Das zeigt ein Besuch in einer Rehaklinik für Corona-Langzeitpatienten an der Ostsee.

Im März erkrankte Ute N. an Covid-19, wirklich gut geht es ihr bis heute nicht. In einer Rehaklinik will sie, so wie rund 200 weitere Patienten, jetzt wieder zu Kräften kommen. Die Infektion hat sie zwar überstanden, doch die Folgen schränken die Bankkauffrau weiter ein. (Bereits im Juli berichtete Ute N. t-online ausführlich über ihre Symptome während und nach der Infektion.)

Über 1,13 Millionen Menschen haben sich bisher in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, 820.600 gelten als genesen. Was die Statistik nicht zeigt: Einige von ihnen haben mit teils heftigen Spätfolgen zu kämpfen, von Atem-, über Gedächtnis-, bis hin zu Potenzstörungen.

Welche Folgen die Ärzte bei den ehemals Covid-Infizierten beobachten, wie es den Patienten selbst ergeht und wie ihr Leben auch Monate später noch eingeschränkt ist, sehen Sie oben im Video oder hier.