Schreie gehört

Nachbarin rettet zwei Jungen vor Brand im Kinderzimmer

08.12.2020, 07:39 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr: In Wismar brannte ein Kinderzimmer, eine Nachbarin griff schnell ein. (Quelle: imago images)

In Wismar brennt ein Kinderzimmer. Eine Nachbarin hört Schreie, reagiert schnell und rettet die Kinder aus der Wohnung. Der Sachschaden ist dennoch enorm.

Eine Nachbarin hat in Wismar zwei Kinder aus einer brennenden Wohnung gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte, war aus zunächst ungeklärter Ursache im Kinderzimmer einer Wohnung im Stadtteil Wendorf ein Feuer ausgebrochen. Die beiden sechs und acht Jahre alten Jungen befanden sich zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig allein in der Wohnung.



Nach Angaben des Sprechers hörte eine Nachbarin die Hilferufe der Kinder und rettete sie aus der brennenden Wohnung. Die beiden Jungen erlitten bei dem Feuer am Montagmittag leichte Verletzungen.



Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Ein Brandursachenermittler soll nun klären, wie es zu dem Feuer gekommen war.