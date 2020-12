Video-Recherche deckt Abzocke auf

Vorsicht bei Rabatt-Aktionen in den sozialen Netzwerken

Gelockt von Rabatten fallen immer häufiger Kunden auf Angebote in sozialen Netzwerken herein. Doch viele sind unseriös. Eine Recherche zeigt, was hinter den Tricks steckt und wie Nutzer sie entlarven.

Gerade in der Vorweihnachtszeit wimmelt es im Internet an Angeboten – auch in den sozialen Netzwerken. Immer wieder kommt es dabei aber zu Abzocke-Tricks, wie eine RTL-Reporterin in einer Video-Recherche beweist. Neben zahlreichen Wundermitteln ist auch bei vermeintlich orthopädischen Sohlen Vorsicht geboten. Mit einigen Tipps aber lassen sich solch unseriöse Angebote schnell entlarven.

Welche unseriösen Angebote im Netz locken und wie man sie entlarvt, sehen Sie oben im Video. Sie finden den Beitrag auch hier.