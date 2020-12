Schockierende Bilder aus Bosnien

Tausende müssen bei Eis und Schnee zurück in abgebranntes Lager

27.12.2020, 10:50 Uhr

Bei Schnee und Minustemperaturen - Hunderte Migranten in Bosnien sind in das abgebrannte Flüchtlingslager in Lipa zurückgekehrt. (Quelle: Euronews German)

Vor knapp einer Woche ist das Flüchtlingslager "Lipa", nahe der bosnischen Stadt Bihac, abgebrannt. Jetzt sind Tausende Menschen zurückgekehrt, weil keine anderen Einrichtungen zur Verfügung standen.



Das Flüchtlingslager "Lipa" in der Nähe der Stadt Bihac in Bosnien und Herzegowina wurde von knapp 1.300 Flüchtlingen bewohnt. Kurz vor Weihnachten musste das Lager geräumt werden, weil es nicht für den Winter ausgestattet war. Wenig später gingen Teile der Zelte in Flammen auf. Die Menschen, die das Lager bewohnten, sollten in andere Unterkünfte gebracht werden. Den Behörden vor Ort gelang es aber nicht, genügend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.



In Bosnien herrschen zur Zeit Minusgrade und es fällt Schnee. Viele der zurückgekehrten Flüchtlinge haben keine warmen Anziehsachen und wissen nicht, wie sie den Winter überleben sollen.



