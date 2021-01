Im Gleis herumgelaufen

16-Jähriger wird von Zug erfasst und stirbt

09.01.2021, 12:46 Uhr | dpa

Am Freitagabend springt ein 16-Jähriger ins Gleisbett des S-Bahnhofs Haan in Nordrhein-Westfalen. Als ein Zug kommt, kann er nicht ausweichen – er wird tödlich verletzt.

Ein 16-Jähriger ist an einem S-Bahnhof in Haan im Kreis Mettmann von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach Polizeiangaben von Samstag soll der Jugendliche am Freitagabend aus einer Gruppe heraus in das Gleis gesprungen und darin herumgelaufen sein. Als dann ein Zug eingefahren sei, habe es der 16-Jährige nicht mehr rechtzeitig aus dem Gleis geschafft. Er sei von der Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei sprach von einem "tragischen Unglücksfall".

Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Die Freundinnen und Freunde des Jugendlichen erlitten nach Polizeiangaben zum Teil schwere Schocks. Zu der Gruppe, die sich an dem S-Bahnhof aufgehalten hatte, gehörten demnach etwa zehn Jugendliche. Auch der Lokführer habe einen schweren Schock erlitten. Die Bahnstrecke war während des Einsatzes für mehrere Stunden gesperrt.