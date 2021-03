Aufnahmen zeigen möglichen Pandemie-Auslöser

Der illegale Handel mit exotischen Tieren blüht auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Dabei kann gerade die Einfuhr wilder Tiere in gefährliche Erreger hervorbringen. Tierschutzorganisationen warnen vor den Folgen für Mensch und Tier.

Während Corona die Welt noch im Griff hat, versuchen Forscher, den Ursprung des Virus zu entschlüsseln. Bilder zeigen ein massives Problem – Tierschützer warnen vor dessen Folgen für Mensch und Tier.



Seit mehr als einem Jahr verbreitet sich das Coronavirus überall auf der Welt. Der Ursprung wurde bisher vor allem auf einem Markt im chinesischen Wuhan vermutet. Um dieser Frage nachzugehen, reiste zuletzt ein Expertenteam der WHO nach China. Alle Erkenntnisse über den Ursprung des Coronavirus SARS-CoV-2 deuten nach Angaben von Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ähnliche Viren in Fledermäusen hin.

Vermutet wird, dass Fledermäuse das Virus in sich hatten und womöglich über ein weiteres Tier, einen sogenannten Zwischenwirt, auf den Menschen übertrugen. Der Wildtierhandel geriet somit immer stärker ins Visier, wenn es um den Auslöser für globale Pandemien geht.

