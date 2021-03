Aktuelle Lage

Videoanimation: Diese Landkreise nehmen eine auffällige Corona-Entwicklung

Fast alle der in dieser Woche beschlossenen Lockerungen sind an Inzidenzwerte geknüpft. t-online zeigt, wie sich das Infektionsgeschehen in Deutschland zuletzt entwickelt hat. (Quelle: t-online)

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in dieser Woche noch einmal verlängert worden. Gleichzeitig einigten sich Bund und Länder auch auf einen Stufenplan, der ab Montag Lockerungen vorsieht. (Den ganzen Plan können Sie hier nachlesen.) Wo und in welchem Rahmen gelockert werden kann, entscheidet das Infektionsgeschehen vor Ort.

Entscheidend sind dabei die 7-Tage-Inzidenzen, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Wochen. Für ganz Deutschland stieg dieser Wert zuletzt weiter leicht an. Am Freitag lag die Inzidenz bundesweit bei 65,4 – gegenüber 56,8 vor zwei Wochen (19. März).

Wie sich die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern und Landkreisen verändert haben, welche Regionen dabei besonders hervorzuheben sind und wo weitere Lockerungen derzeit nicht umsetzbar scheinen, sehen Sie im Video oben. Sie gelangen auch hier zum Beitrag.