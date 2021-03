Corona-Trend in Deutschland

Animation zeigt: Hier breitet sich die Mutante stark aus – dieses Szenario droht Deutschland

Bund und Länder haben strengere Regeln über Ostern beschlossen, um das Corona-Risiko zu verringern. Schon jetzt aber zeigt sich: Grassierende Mutanten verschärfen die Lage stärker denn je.

Seit den Lockerungsschritten vom 8. März steigt die Zahl täglicher Neuinfektionen in Deutschland rasant an – inzwischen sind es etwa 13.000 neue Fälle pro Tag. Parallel dazu breiten sich mutierte Coronaviren immer stärker aus, vor allem die B.1.1.7-Variante aus Großbritannien. Experten des Robert Koch-Instituts schätzen die Mutation als besorgniserregend ein, da im Vergleich zum ursprünglichen Virus schwerere Covid-19-Verläufe und eine erhöhte Sterblichkeit drohen.

Längst wurde die B.1.1.7-Variante in allen Bundesländern nachgewiesen. In einzelnen Regionen aber ist die Lage besonders alarmierend, wie eine Daten-Animation von t-online zeigt. Darüber hinaus lässt eine Prognose des Robert Koch-Instituts erahnen, welches Szenario Deutschland in den nächsten Wochen droht.

