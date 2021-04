"Schmerzgrenze überschritten": Ärztin kritisiert Künstler scharf

Dutzende TV- und Kino-Stars haben die aktuellen Corona-Maßnahmen in Zweifel gezogen – und eine hitzige Debatte ausgelöst. Eine prominente Ärztin fordert sie nun auf, eine Schicht auf einer Intensivstation zu verbringen.

In der Debatte um die Internetaktion #allesdichtmachen wird die Kritik an den prominenten Teilnehmern immer lauter. Unter #allemalneschichtmachen kritisierten zahlreiche Nutzer im Netz die Aktion als zynisch und nicht konstruktiv.

Die Notärztin und Bloggerin Carola Holzner – im Netz bekannt als "Doc Caro" – rief die an der Aktion beteiligten Künstler dazu auf, mal für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. "Ihr habt eine Grenze überschritten", sagte Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen, zur Aktion #allesdichtmachen am Samstagabend in einem Instagram-Video. "Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun."