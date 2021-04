"Auch wenn ich nicht bereit bin"

Gänsehaut-Video von verunglückter U-Boot-Crew – Gerüchte im Netz

Letzte Aufnahmen, die um die Welt gehen: Zehn junge Männer singen ein Abschiedslied – es sind die 53 Seeleute, die vor Bali tödlich verunglückten. Die Bilder sorgen für Spekulationen.



Neue Aufnahmen zeigen die Crewmitglieder des indonesischen Marineschiffs, das in der vergangenen Woche vor der Insel Bali gesunken ist. Zu sehen sind die jungen Männer an Bord, wie sie einen bekannten Hit der Musikgruppe "Endank Soekamti" singen. Besonders emotional: In dem Song geht es um Abschied. Der Bassist der Pop-Punkband Erix zeigt sich auf Instagram erschüttert über den Tod der 53 Marinesoldaten: "Hoffentlich kann dieses Lied wirklich eine Botschaft für die verlassenen Familien sein. Auf Wiedersehen, Helden", schreibt er in dem sozialen Netzwerk.

Es sind die letzten Bilder der Besatzung vor dem Unglück. Die KRI Nanggala 402 wurde in mehr als 800 Metern Tiefe am Meeresgrund vor der Insel Bali gefunden. Das Wrack des 1978 in Deutschland gebauten U-Bootes war in drei Teile zerbrochen.

Sehen Sie oben im Video oder hier das Gänsehaut-Video mit den verunglückten Crewmitgliedern. Darin erfahren Sie auch, warum die Aufnahmen im Internet derzeit für Spekulationen sorgen.