Während Einsatzfahrt

Streifenwagen kracht in Auto - fünf Menschen schwer verletzt

03.05.2021, 01:51 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild). In Schwäbisch Gmünd war eine Streife in einen schweren Unfall verwickelt. (Quelle: K. Schmitt/imago images)

Bei einem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto in der Nähe von Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter auch ein Kind.

Ein Streifenwagen der Polizei war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 298 zwischen den Gemeinden Spraitbach und Mutlangen unterwegs, als es zu einem schweren Unfall kam. Die Beamten waren nach Polizeiangaben kurz zuvor zu einem Einsatz in das nahe Alfdorf gerufen worden. Der Fahrer der Streife geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Auto zusammen.

Die beiden Beamten im Polizeiwagen sowie eine Frau, ein Mann und ein Kind im anderen Auto erlitten schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht.