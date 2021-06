Regenfälle in Baden-Württemberg

Mann wird von Wassermassen überrascht und ertrinkt

08.06.2021, 05:07 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist es zu schweren Unwettern gekommen. Mehrere Häuser wurden überschwemmt. Ein 65-Jähriger kam durch die Wassermassen ums Leben.

Ein Mann ist bei Unwettern in Rot an der Rot im Kreis Biberach in seiner Wohnung ums Leben gekommen. Er sei am Montagabend in seiner Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den Wassermassen überrascht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.



Erst Stunden später nachdem das Wasser abgeflossen war, konnten Feuerwehrleute den 65-Jährigen bergen. Insgesamt wurden über 20 Häuser in der Gemeinde durch die Überschwemmungen beschädigt.