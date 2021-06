In Südafrika

Illegale Goldgräber? Leichen von 20 Männern entdeckt

16.06.2021, 12:29 Uhr | dpa

Goldmine in Gauteng: Die Leichen wurden in der Nähe einer Mine gefunden (Symbolbild). (Quelle: Hannelie Greatstock/imago images)

Im südafrikanischen Orkney wurden die Leichen von 20 mutmaßlich illegalen Goldgräbern gefunden. Alle Männer weisen schwere Verletzungen auf.

Die Polizei in Südafrika untersucht den Tod von 20 Männern, deren Leichen in der Nähe einer stillgelegten Goldmine gefunden wurden. Bei den Toten soll es sich um illegale Goldgräber handeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Demnach habe man die teilweise stark verwesten Leichen außerhalb eines Minenschachtes und in der Nähe der Eisenbahngleise in Orkney, etwa 180 Kilometer südwestlich von Johannesburg, gefunden. An den in weißes Plastik gehüllten Leichen seien schwere Brandverletzungen festgestellt worden. Man werde eine Autopsie vornehmen lassen, hieß es weiter.