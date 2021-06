Großeinsatz am Rhein

14-Jährige nach Badeunfall gestorben – zwei weitere Vermisste

17.06.2021, 03:19 Uhr | dpa, aj

Nach einem Badeunfall im Rhein in Duisburg ist eine 14-Jährige gestorben. Zwei Jugendliche werden vermisst. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sieht einem Bericht zufolge keinerlei Hoffnung für die Vermissten.

Ein aus dem Rhein geborgenes Mädchen ist nach Reanimationsversuchen im Krankenhaus gestorben. Feuerwehr und Polizei bestätigten den Tod der 17-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag. Zwei weitere Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden noch vermisst, nachdem auch sie bei Duisburg in den Rhein gestiegen waren. Die Suche nach ihnen wurde nach Angaben der Feuerwehr gegen 22 Uhr abgebrochen, "da es keine Möglichkeit mehr gab, die beiden lebend zu retten".

Nach Angaben der Feuerwehr waren gegen 17.50 Uhr mehrere Personen im Rhein vermisst gemeldet worden. Eine größere Anzahl an Menschen sei am Ufer gewesen, 20 bis 40 Personen wurden demnach vor Ort betreut. Bei der Suche aus der Luft konnte die 17-Jährige im Wasser gesichtet und mit einem Rettungsboot geborgen werden.



Die Suche nach den beiden anderen vermissten Mädchen ging stromabwärts weiter, rund 160 Kräfte unter anderem von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie zwei Hubschrauber und mehrere Taucher waren im Einsatz. Etwa vier Stunden später wurde die Suche nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen.

Einsatzleiter äußert schlimme Vermutung

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Duisburg sagte der "WAZ", er habe keine Hoffnung, dass die Vermissten noch am Leben seien. "Wenn sie an der Wasseroberfläche gewesen wären, hätten wir sie gesehen. So müssen wir leider davon ausgehen, dass sie sich seit Stunden unter Wasser befinden", wird Christian Umbach von der Zeitung zitiert.

Am Samstag war im Rhein nach einem Badeunfall die Leiche eines 29-Jährigen entdeckt worden. Der Mann war am vorherigen Mittwoch in Rheinberg-Orsoy (Kreis Wesel) zum Schwimmen in den Rhein gegangen und hatte nach wenigen Metern um Hilfe gerufen, wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen mitteilte. Er habe versucht, sich ans Ufer zu retten, sei dann jedoch untergegangen und nicht mehr gesehen worden. Gefunden wurde die Leiche schließlich in der Waal bei Nimwegen (Niederlande), also etliche Kilometer weiter nordwestlich. Der Fluss Waal ist ein in die Nordsee mündender Arm des Rheins.