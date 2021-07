Suche mit Hubschraubern

Funkkontakt abgebrochen: Russisches Flugzeug verschollen

06.07.2021, 11:19 Uhr | dpa

Fluglotsen haben in Russland den Kontakt zu einem Passagierflugzeug mit mehr als 20 Personen an Bord verloren. Suchtrupps versuchen nun, die Maschine zu finden.

In Russland ist der Kontakt zu einem Passagierflugzeug mit 28 Menschen an Bord abgerissen. Die Maschine vom Typ AN-26 sei auf dem Weg von Petropawlowsk-Kamtschatski nach Palana auf der Halbinsel Kamtschatka gewesen, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Zunächst hatten örtliche Medien darüber berichtet. Demnach befanden sich 28 Menschen an Bord, davon sechs Besatzungsmitglieder.

Es gab widersprüchliche Berichte über den möglichen Verbleib des Flugzeugs. So berichtete die Nachrichtenagentur Tass, die Maschine könnte ins Meer gestürzt sein. Interfax zufolge könnte das Flugzeug aber auch nahe eines Kohlebergwerks bei der Stadt Palana abgestürzt sein. Das Katastrophenschutzministerium machte keine genaueren Angaben zum Verbleib der Maschine. Den Berichten zufolge wurde eine Suche mit mindestens zwei Hubschraubern eingeleitet.

Russland hat nach mehreren tödlichen Flugzeugunfällen in den vergangenen Jahren die Sicherheit im Luftverkehr verbessert. Dennoch kommt es infolge mangelhafter Flugzeugwartung und laxer Sicherheitsstandards immer wieder zu Flugzeugunglücken.